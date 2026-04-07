研究：早期攝取垃圾食物 恐長期影響大腦與飲食行為

研究表明，早期攝取垃圾食物，恐導致大腦和飲食行為發生持久性改變。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕愛爾蘭1項研究表明，早期攝取垃圾食物，恐導致大腦和飲食行為發生持久性改變。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，愛爾蘭科克大學旗下研究機構APC Microbiome的研究團隊發現， 早期發育階段的高脂肪、高糖飲食會長期改變大腦對飲食的控制方式。即使飲食習慣改善、體重恢復正常，這些影響也可能持續存在。

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在針對臨床前小鼠模型的實驗中，研究團隊注意到早期接觸高脂肪、高糖飲食，會導致攝食行為的持久性改變，這種改變會持續到成年。研究人員發現，這些改變與下視丘功能障礙有關，下視丘是調節食慾和能量平衡的關鍵腦區。

此研究強調了反覆接觸垃圾食物可能造成的持久後果。兒童時期經常食用高能量、低營養的食物，可能會塑造他們的食物偏好，並強化延續到成年的不健康飲食習慣。即使在早期階段體重看起來正常，這種飲食模式也可能增加日後肥胖的風險。

研究團隊指出，腸道菌叢的干預有助於減輕這些長期影響。針對腸道菌叢的干預選項，包括益生菌菌株（長雙歧桿菌APC1472）和益生元纖維（低聚果糖 FOS和低聚半乳糖GOS）。

研究團隊聲稱，長雙歧桿菌APC1472顯著改善進食行為，而對整體微生物群的影響較小，表明其作用機制較為集中。相較之下，益生元組合（FOS+GOS）則對腸道菌叢組成產生更廣泛的影響。

研究團隊強調，此研究結果表明，早期的飲食習慣可能會對進食行為產生隱性且長期的影響。而從出生起就支持腸道菌群的健康，有助於在日後生活中保持更健康的飲食習慣。

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