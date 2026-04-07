自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

研究：早期攝取垃圾食物 恐長期影響大腦與飲食行為

2026/04/07 14:51

研究表明，早期攝取垃圾食物，恐導致大腦和飲食行為發生持久性改變。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

研究表明，早期攝取垃圾食物，恐導致大腦和飲食行為發生持久性改變。圖為示意圖。（擷自shutterstock）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕愛爾蘭1項研究表明，早期攝取垃圾食物，恐導致大腦和飲食行為發生持久性改變。此研究發表在《自然通訊》期刊上。

根據科學網站《SciTechDaily》報導，愛爾蘭科克大學旗下研究機構APC Microbiome的研究團隊發現， 早期發育階段的高脂肪、高糖飲食會長期改變大腦對飲食的控制方式。即使飲食習慣改善、體重恢復正常，這些影響也可能持續存在。

在針對臨床前小鼠模型的實驗中，研究團隊注意到早期接觸高脂肪、高糖飲食，會導致攝食行為的持久性改變，這種改變會持續到成年。研究人員發現，這些改變與下視丘功能障礙有關，下視丘是調節食慾和能量平衡的關鍵腦區。

此研究強調了反覆接觸垃圾食物可能造成的持久後果。兒童時期經常食用高能量、低營養的食物，可能會塑造他們的食物偏好，並強化延續到成年的不健康飲食習慣。即使在早期階段體重看起來正常，這種飲食模式也可能增加日後肥胖的風險。

研究團隊指出，腸道菌叢的干預有助於減輕這些長期影響。針對腸道菌叢的干預選項，包括益生菌菌株（長雙歧桿菌APC1472）和益生元纖維（低聚果糖 FOS和低聚半乳糖GOS）。

研究團隊聲稱，長雙歧桿菌APC1472顯著改善進食行為，而對整體微生物群的影響較小，表明其作用機制較為集中。相較之下，益生元組合（FOS+GOS）則對腸道菌叢組成產生更廣泛的影響。

研究團隊強調，此研究結果表明，早期的飲食習慣可能會對進食行為產生隱性且長期的影響。而從出生起就支持腸道菌群的健康，有助於在日後生活中保持更健康的飲食習慣。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中