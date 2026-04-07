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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

32歲略胖哥天天喝含糖飲料 第二型糖尿病上身

2026/04/07 14:48

奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師黃俊淵（中者）指四十歲以下的年輕型第二型糖尿病者有逐年增加趨勢，警惕年輕男女要遠離肥胖、高壓及含糖飲食三大魔鬼推手。（記者王俊忠攝）

奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師黃俊淵（中者）指四十歲以下的年輕型第二型糖尿病者有逐年增加趨勢，警惕年輕男女要遠離肥胖、高壓及含糖飲食三大魔鬼推手。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕任職科技廠的32歲林姓男作業員輕度肥胖、無重大慢性病史，但他平日三餐時間不定、幾乎每天都喝含糖飲料，缺乏運動習慣。近2個月來常感口渴、排尿次數增加，公司健檢發現血糖異常，再到奇美醫院就診、檢驗顯示空腹血糖高達190毫克／分升（正常值小於100）、糖化血色素8.8%（正常值小於5.7%），確診為年輕型第二型糖尿病。

林男接受奇美醫院內分泌新陳代謝科醫師黃俊淵門診規律追蹤，他很積極口服藥治療、營養師指導健康飲食及衛教護理師介入、嚴格控糖，治療3個多月後，他空腹血糖降到110、糖化血色素6.8%，控制良好、持續追蹤治療。

黃俊淵指出，糖尿病不再是我國老年人的專利！據衛福部2024年統計，糖尿病已位居國人10大死因第5位，每年約造成近萬人死亡，若加上心臟病與腦中風等併發症，對國人健康威脅更為嚴峻。

其中，40歲以下的「年輕型第二型糖尿病」發生率從2016年到2020年間持續攀升，到2020年全台第二型糖尿病患者約256萬多人，平均每10人有1人患病。且年輕病人的胰島細胞衰退速度比長輩快，未來併發心血管病變、腎臟病的風險提高。肥胖、高壓、含糖飲食是二型糖尿病3大魔鬼推手，及早介入控糖才能避免健康「早衰」。

黃俊淵表示，相較於晚發型糖尿病，年輕型病人常呈現具侵襲性的病程，血糖惡化迅速，對單一藥物治療反應也較有限，往往需提早採取「多重治療策略」才能有效控制血糖。因發病年齡較早，身體暴露在高血糖環境時間較長，未來發生視網膜病變、腎臟病變、神經病變及心血管疾病的風險，都比一般病人來得高。

對於年輕型第二型糖尿病，黃俊淵強調應採取積極、個別化的治療策略，凡具有糖尿家族史、過重或肥胖、缺乏運動習慣、長期壓力或睡眠不足者，應定期健康檢查，及早監測血糖。一旦確診，應儘速調整生活型態、規律運動、均衡飲食及體重控制，並配合醫囑用藥，以求有效延緩併發症發生。

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