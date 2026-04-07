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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

7旬翁背痛以為脊椎退化 竟是攝護腺癌合併骨轉移

2026/04/07 14:45

仁愛長庚合作聯盟醫院黄珮茹主任（右）和劉緯陽主任（左），建議50歲以上男性每年接受一次攝護腺特異抗原（PSA）篩檢。（記者陳建志攝）

仁愛長庚合作聯盟醫院黄珮茹主任（右）和劉緯陽主任（左），建議50歲以上男性每年接受一次攝護腺特異抗原（PSA）篩檢。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕70歲的余先生近來頻繁背痛，原以為只是年紀大出現的脊椎退化，只吃止痛藥加上熱敷希望能緩解，沒有積極就醫，直到子女安排接受健康檢查，意外發現攝護腺特異抗原（PSA）與鹼性磷酸酶（ALK-P）指數明顯異常，察覺可能罹患攝護腺癌且轉移，立即安排影像學檢查並轉介至泌尿科，檢查後確診為攝護腺癌合併瀰漫性骨轉移，及時治療後讓病情獲得控制。

仁愛長庚合作聯盟醫院泌尿科主任劉緯陽表示，攝護腺癌是台灣男性常見癌症，早期並無明顯症狀，患者常因為排尿困難、夜尿頻繁、血尿，或者像患者一樣出現骨痛才就醫，往往病情已屬晚期。余男因背痛接受健檢而發現異常，算是「因禍得福」，否則若再拖延，可能導致骨折、神經壓迫等嚴重併發症。

劉緯陽解釋，攝護腺癌的好發族群多為50歲以上男性，尤其有家族病史者風險更高。PSA 是最具代表性的篩檢工具，建議50歲以上男性每年檢測一次，若屬於高風險族群（如直系親屬曾罹病），更應從45歲就開始檢測。至於ALK-P雖不是專屬於攝護腺癌的指標，但在評估骨轉移時十分重要，數值偏高常代表骨頭已有病灶，值得臨床高度警覺。

70余姓男子近來頻繁背痛，接受磁振造影檢查顯示，罹患攝護腺癌合併瀰漫性骨轉移（黃框處）。（記者陳建志翻攝）

70余姓男子近來頻繁背痛，接受磁振造影檢查顯示，罹患攝護腺癌合併瀰漫性骨轉移（黃框處）。（記者陳建志翻攝）

劉緯陽指出，針對攝護腺癌骨轉移的治療，主要以荷爾蒙治療（男性荷爾蒙抑制）作為第一線，搭配新一代標靶荷爾蒙藥物或化學治療，可有效延緩病程。同時也會針對骨轉移給予骨保護治療藥物，或利用放射治療緩解骨痛。雖然骨轉移代表病程已進入晚期，但若積極治療，仍能維持一定存活期與生活功能。

健康管理中心主任黃珮茹則建議中高齡男性應養成定期健檢的習慣，特別是PSA檢測不可忽視，強調許多人只把健檢當作例行公事，或認為沒有症狀就不用檢查，但其實健檢能在「無聲殺手」尚未明顯發作前揪出警訊，進而把握黃金治療期。提醒男性若出現頻尿、夜尿、血尿或持續骨痛，應及早就醫檢查。

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