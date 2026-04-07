自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

網紅狂推高蛋白、高纖飲食 吃太多會怎樣？專家這樣說

2026/04/07 13:33

社群網路興起將蛋白質與纖維大量添加的飲食風潮，帶動食品市場紛紛主打高營養含量；但專家警告，盲目追求極端吃法恐帶來反效果。（法新社檔案照）

社群網路興起將蛋白質與纖維大量添加的飲食風潮，帶動食品市場紛紛主打高營養含量；但專家警告，盲目追求極端吃法恐帶來反效果。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕連汽水與零食都開始主打高蛋白、高纖維，社群更掀起「越多越好」的飲食風潮；但專家指出，這類極端吃法未必更健康，甚至可能帶來反效果。

根據法新社報導，從先前的蛋白質到近期的膳食纖維，社群平台正颳起一陣「極端最大化」（maxxing）風潮。網紅大力推崇將特定營養素一味加量，聲稱能帶來徹底的健康轉變。這股風潮直接改變了市場生態，跨國企業如百事可樂（PepsiCo）與雀巢（Nestle）紛紛搶搭順風車。如今就連含糖穀片、汽水與洋芋片，都開始標榜自身的高蛋白或高纖維含量。

針對這類極端吃法，佛羅里達大學教授梅努斯（Arch Mainous）強調，達到每日建議標準是一回事，但絕非「越多越好」。俄亥俄州立大學（Ohio State University）營養師斯納沙爾（Samantha Snashall）警告，若平時較少攝取纖維的民眾突然盲目大量添加，將導致腸胃系統出現強烈不良反應。紐約大學營養學助理教授葛倫（Andrea Glenn）也提醒，高纖零食無法取代真正的原型食物，更不是解決健康問題的萬靈丹。

網紅亂象帶動「自己研究」風氣

這股極端飲食風潮背後，隱藏著更深層的信任危機。梅努斯指出，部分民眾過度相信網紅的「自己研究」說法，反而降低對專業建議的信任。許多推廣極端飲食的網紅並非受過訓練的專家，背後往往帶有商業贊助或推銷產品的動機。專家建議回歸均衡飲食，例如讓餐盤一半為蔬菜，通常即可達到每日25至38克的建議攝取量，無需刻意追逐社群流行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中