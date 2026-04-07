網紅狂推高蛋白、高纖飲食 吃太多會怎樣？專家這樣說

社群網路興起將蛋白質與纖維大量添加的飲食風潮，帶動食品市場紛紛主打高營養含量；但專家警告，盲目追求極端吃法恐帶來反效果。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕連汽水與零食都開始主打高蛋白、高纖維，社群更掀起「越多越好」的飲食風潮；但專家指出，這類極端吃法未必更健康，甚至可能帶來反效果。

根據法新社報導，從先前的蛋白質到近期的膳食纖維，社群平台正颳起一陣「極端最大化」（maxxing）風潮。網紅大力推崇將特定營養素一味加量，聲稱能帶來徹底的健康轉變。這股風潮直接改變了市場生態，跨國企業如百事可樂（PepsiCo）與雀巢（Nestle）紛紛搶搭順風車。如今就連含糖穀片、汽水與洋芋片，都開始標榜自身的高蛋白或高纖維含量。

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針對這類極端吃法，佛羅里達大學教授梅努斯（Arch Mainous）強調，達到每日建議標準是一回事，但絕非「越多越好」。俄亥俄州立大學（Ohio State University）營養師斯納沙爾（Samantha Snashall）警告，若平時較少攝取纖維的民眾突然盲目大量添加，將導致腸胃系統出現強烈不良反應。紐約大學營養學助理教授葛倫（Andrea Glenn）也提醒，高纖零食無法取代真正的原型食物，更不是解決健康問題的萬靈丹。

網紅亂象帶動「自己研究」風氣

這股極端飲食風潮背後，隱藏著更深層的信任危機。梅努斯指出，部分民眾過度相信網紅的「自己研究」說法，反而降低對專業建議的信任。許多推廣極端飲食的網紅並非受過訓練的專家，背後往往帶有商業贊助或推銷產品的動機。專家建議回歸均衡飲食，例如讓餐盤一半為蔬菜，通常即可達到每日25至38克的建議攝取量，無需刻意追逐社群流行。

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