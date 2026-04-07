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健康網》SUKIYA創辦人小川賢太郎心肌梗塞辭世 醫揭致命警訊

2026/04/07 11:11

日本餐飲巨擘集團創辦人暨社長小川賢太郎辭世。（擷取自Zensho官網）

日本餐飲巨擘集團創辦人暨社長小川賢太郎辭世。（擷取自Zensho官網）

〔健康頻道／綜合報導〕日本餐飲巨擘「Zensho Holdings（ゼンショーホールディングス）」集團創辦人兼社長小川賢太郎於昨（6）日因心肌梗塞不幸辭世，享壽77歲，消息傳出後引來各界震撼。關於心肌梗塞發作前的警訊，根據三軍總醫院衛教資料指出，包含了如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感，以及呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩、牙痛、下巴痛等，這些都是危險警訊，必須緊急就醫。

集團官方表示，小川社長的喪禮將遵照家屬意願以私人儀式舉行，未來將另行舉辦追思會，親友紛紛感到不捨。

心肌梗塞發作前的徵兆

關於心肌梗塞，三軍總醫院衛教資料表示，心肌梗塞快又急，如「隱形殺手」，猝不及防，屬於死亡率很高的急症，出現疼痛徵兆要小心，尤其「三高」是潛藏性的危機，低溫會誘發血管收縮，可能在短時間內產生心律不整、冠狀動脈阻塞問題。

三軍總醫院提醒，心肌梗塞在發作前，大多是有前兆，包含了如重物壓在胸口的胸悶、胸口有拳頭般大的瞬間痛感，以及呼吸困難、冒冷汗、嘔吐、暈眩等，這些都是危險警訊，發生時應停止所有活動，坐下或休息。急性發作胸悶、胸痛時，可立即服用舌下含片，緩解疼痛進行自救，接著撥打119叫救護車送醫治療。

另外，要注意手臂痠麻、下巴、牙頜、腸胃、肩膀、上腹等部位疼痛的非典型症狀，因心血管的流動堵塞了，「輻射性疼痛」擴散到其他部位，不少人以為只是身體疲累，忽略了身體發出的求救訊號。除了典型及非典型症狀，約有1/4的人完全沒有徵兆，建議定期健康檢查，提早做好自我管理。

同時，根據衛福部國健署衛教資料亦提醒，民眾如果想要保持心臟健康，能夠透過良好健康習慣加以預防，包括了控制三高（高血壓、高血糖、高血脂）、拒菸、挑選低鈉飲食、多動及健檢，幫助國人遠離心血管疾病的威脅。

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