男嬰剛出生哭兩聲就不動了！感染新生兒肺炎插管獲救

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯（左）提醒，幼兒感染新生兒肺炎需立即實施醫療處置。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕烏日區足月男嬰，誕生後於產房僅短暫哭兩聲後，突不哭也不動，旋即出現呼吸困難與血氧濃度下降情形，烏日林新醫院兒科醫療團隊緊急給予呼吸支持，並轉入新生兒加護病房（NICU）插管治療，小兒科主任孫若堯說，經過10天治療照護，順利恢復呼吸出院，提醒新生兒出現呼吸窘迫或感染症狀，需立即實施醫療處置。

「寶寶出生後突然不哭、不動」，楊爸爸回憶兒子獲救過程仍心有餘悸，男嬰呼吸困難、血氧濃度持續下降，經烏日林新醫院兒科團隊查出感染先天性肺炎，第一時間啟動緊急處置給予呼吸支持，立即轉入新生兒加護病房（NICU）接受進一步治療。

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男嬰感染先天性肺炎，經過10天治療照護恢復健康，圖為治療前後X光照。（烏日林新醫院提供）

烏日林新醫院小兒科主任孫若堯說，先天性肺炎屬於新生兒嚴重感染性疾病，會影響肺部氣體交換功能，若未及時處理可能危及生命，而由於肺部感染影響呼吸功能，兒科團隊為寶寶進行氣管插管，並使用呼吸器治療，以維持穩定氧氣交換，同時給予抗生素治療及新生兒照護，穩定呼吸與生命徵象。

兒科團隊密切監測寶寶狀況，經醫療團隊細心照護，男嬰肺部發炎狀況逐漸改善，呼吸情形穩定進步，終在治療第6天順利拔除呼吸器，之後觀察恢復情況良好，第10天終於平安出院。

孫若堯主任提醒，新生兒若出現呼吸窘迫或感染症狀，需即時且專業醫療評估與處置，透過呼吸器支持、感染治療及持續加護監測，多數新生兒在適當治療下，都能逐漸恢復健康。

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