長輩「清淡」危機！餐餐吃1碗麵 營養失衡恐肌少症

為了精準提升優質植物性蛋白的攝取量，營養師特別研發「豆皮菜肉餛飩麵」。（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕隨著健康意識抬頭，許多長輩的飲食習慣逐漸轉向選擇「原型食物」，並透過少油、少鹽的烹調方式來預防及控制「三高」；然而，營養師實際觀察發現，長輩簡單煮碗麵，雖然質軟好入口、不油炒、準備快速，卻常因營養結構失衡，讓看似清淡的健康飲食演變成「隱性營養不足」的危機。

台北榮總新竹分院營養科主任徐佳郁表示，長輩在家中為求方便，常以簡單的乾拌麵或傳統餛飩麵打發一餐，卻往往落入「澱粉比例過高、蛋白質與蔬菜嚴重不足」的陷阱，長輩若長期蛋白質攝取不足，會加速肌肉流失，大幅增加跌倒與失能的風險。

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傳統麵食與豆皮菜肉餛飩麵比較。（北榮新竹分院提供）

為了精準提升優質植物性蛋白的攝取量，營養師特別研發「豆皮菜肉餛飩麵」。將傳統麵粉製成的餛飩皮更換為豆皮，並在內餡中加入豆腐，讓每一碗可提供達近30公克的蛋白質，遠高於一般市售麵食，且熱量僅約425大卡。透過「減醣、增肌」的組合，維持血糖穩定，更能在適當熱量下精準補足肌肉生長所需的營養。

同時，這道食譜巧妙地將切碎的蔬菜包入餛飩中，讓長輩在無形中增加膳食纖維、維生素與礦物質。蔬菜中富含的天然抗氧化劑能減少身體發炎反應，不僅有助於維持心血管健康，對於維持肌肉功能也大有裨益。

徐佳郁表示，針對長輩咀嚼能力下降的考量，食譜中將豆腐與絞肉混合，創造出軟嫩質地。主食則選用蕎麥麵代替精緻麵條，打破「全榖雜糧一定粗硬難咬」的刻板印象，讓粗糧也能吃得優雅順口。建議可將餛飩包成「扁平狀」，更貼合長輩的咀嚼需求。利用週末預先包好餛飩冷凍保存，用餐時僅需與蕎麥麵同煮，加份青菜，10分鐘內即可享用營養均衡的一餐。內餡還可依季節更換當令蔬菜，讓健康飲食兼具變化與趣味。

健康老化不代表要放棄美食。透過食材的巧妙置換，將「原型食物」與「豆類優先」的理念融入熱騰騰的麵食中，讓長輩在享受美味的同時，也能精準對接《每日飲食指南》。更多食譜可參見北榮新竹分院官網。

「豆皮菜肉餛飩麵」食譜。（北榮新竹分院提供）

「豆皮菜肉餛飩麵」食譜。（北榮新竹分院提供）

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