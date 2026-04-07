限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
台西水試所舊宿舍閒置逾20年 劉建國促活化長照據點
〔記者李文德／雲林報導〕雲林台西鄉的農業部水產試驗所宿舍，該地閒置超過20年。因未使用及管理，造成空間資源浪費，地方擔憂變成在地治安死角。立法委員劉建國邀集衛福部長照司，在地民意代表實地會勘。決議將該處改建為「小規模多機能服務」的長照據點，期望活化空間，同時改善地方治安問題。
劉建國邀請衛福部長照司副司長吳希文、社家署副署長尤詒君、水試所海水養殖研究中心主任朱永桐等人，與雲林縣議員蔡永富、顏嘉葦、蔡孟真、縣議員參選人郭佩瑄會勘。
請繼續往下閱讀...
郭佩瑄指出，佔地廣闊的舊宿舍有三大棟建築，不過多年來荒廢，地方民眾不斷指出園區內雜草叢生，甚至建物窗戶玻璃已碎裂，此地猶如治安死角，甚至會勘時還要大力推開大門才能入內觀察現況，確實有活化之必要。
蔡永富建議，台西並無具規模的長照據點，如果水試所能先盤點所內員工宿舍需求後，其餘建築作為活化回之用，讓專業長照團隊進駐，也有益當地長者「健康老化、在地安老」的願景。
劉建國指出，到場實地會勘，並初步確認該場域具備轉型為「小規模多機能服務」長照據點的可行性，水試所也表達支持朝此方向規劃，因此要求水試所一週內提出宿舍活化再利用計畫，報請農業部，同時請衛福部全力協助推動後續轉型作業。
吳希文表示，若該場地順利活化，未來將可提供在地長照服務，提升偏鄉照顧量能，造福地方鄉親。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞