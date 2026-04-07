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1歲童反覆高燒、拉肚子 竟是川崎症！辨識靠「12345口訣」

2026/04/07 09:45

兒科醫師曾思穎提供家長一個簡單好記的「12345口訣」，幫助及早發現川崎氏症的警訊。（記者廖雪茹攝）

兒科醫師曾思穎提供家長一個簡單好記的「12345口訣」，幫助及早發現川崎氏症的警訊。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕1名1歲多男童因為高燒合併嚴重腹瀉，體溫一度飆到39至40度。由於孩子持續拉肚子，醫師診察後初步懷疑是細菌性腸胃炎，發炎指數飆高、糞便檢查也發現發炎細胞，先給予抗生素和症狀治療；然而幾天後，高燒未退，且每隔3、4小時就再度飆高，甚至開始出現眼睛發紅、全身紅疹與嘴唇紅腫乾裂等症狀，經抽血追蹤與心臟超音波檢查，診斷為「川崎氏症」。

中國醫藥大學新竹附設醫院兒科醫師曾思穎指出，川崎氏症是一種全身性血管發炎疾病，好發於5歲以下兒童，尤其在東亞族群較為常見，日本、台灣與韓國的發生率都較高。由於目前原因仍未完全釐清，醫界普遍認為可能與感染後引發的免疫反應有關。

曾思穎提供家長一個簡單好記的「12345口訣」，幫助及早發現警訊：1個嘴巴紅，孩子嘴唇會變得非常紅、乾裂，舌頭呈現像草莓般的紅色，也就是俗稱的「草莓舌」。

兩個眼睛紅，雙眼出現明顯紅血絲，但與一般細菌或病毒感染不同的是，通常沒有黃色分泌物，看起來紅但相對乾淨。

3隻手指大小的淋巴結，脖子可能出現淋巴結腫大，大小約1.5公分左右，大約像3隻手指併在一起的寬度。

接著是：四肢紅腫起疹，身體可能出現紅疹，手腳變得泡泡的、像水腫一樣，孩子在恢復期手腳可能出現脫皮，且從指尖開始出現、不會疼痛也不會留疤。

最關鍵的警訊是持續高燒5天以上，體溫燒到39至40度，反覆發燒。醫師提醒，若孩子出現長時間高燒合併上述症狀，應盡快就醫評估。

曾思穎指出，川崎氏症最令人擔心的是，若未及時治療，約有25%患者可能出現冠狀動脈擴張或動脈瘤，嚴重時甚至會影響心臟功能。因此臨床上強調，必須在發燒10天內完成診斷並給予免疫球蛋白治療，才能大幅降低併發症風險。

曾思穎提醒家長，川崎氏症常見於2歲左右幼兒，若孩子出現高燒39至40度且持續4至5天以上，即使一開始看起來像感冒或腸胃炎，也應提高警覺。同時要注意孩子是否出現眼睛紅、嘴唇紅、皮膚紅疹或頸部淋巴腫大等變化，若症狀陸續出現，應儘早就醫評估。

兒科醫師曾思穎指出，川崎氏症若未及時治療，約有25%患者可能出現冠狀動脈擴張或動脈瘤。（中醫大新竹附醫提供）

兒科醫師曾思穎指出，川崎氏症若未及時治療，約有25%患者可能出現冠狀動脈擴張或動脈瘤。（中醫大新竹附醫提供）

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