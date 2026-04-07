豐原醫院推糖尿病腎病變風險分級系統 手機也能當健康管家

豐原醫院新陳代謝科主任林育玲表示，智慧健康管理系統，整合腎功能風險評估、健康衛教與生活管理提醒，讓慢性病管理從醫院延伸至民眾日常生活。（豐原醫院提供）

〔記者歐素美／台中報導〕衛生福利部豐原醫院推動智慧醫療發展，導入智慧健康管理系統，透過數位健康工具與聊天機器人平台，協助糖尿病患者進行腎病變風險管理與健康監測，讓民眾透過手機即可接收健康提醒與護腎衛教資訊，打造慢性病照護的新模式。

豐原醫院新陳代謝科主任林育玲表示，糖尿病是慢性腎臟病的重要原因之一，但患者早期往往沒有明顯症狀，容易忽略腎臟健康管理。為提升民眾健康識能與自我照護能力，醫療團隊建置智慧健康管理系統，整合腎功能風險評估、健康衛教與生活管理提醒，讓慢性病管理從醫院延伸至民眾日常生活。

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林育玲指出，慢性腎臟病管理通常需要6至12個月以上的長期生活型態調整才能觀察到腎功能改善，雖然短期追蹤期間腎功能指標未必立即出現明顯變化，但透過智慧醫療工具持續提醒與健康管理，可有效提升病患遵從性，有助於降低未來腎衰竭與透析風險。

林育玲指出，過去病患回家後往往難以持續追蹤健康狀況，也容易忘記醫師與衛教個管人員提供的健康建議，透過智慧健康管理系統，患者與家人可於手機隨時點開檢視最近一次檢驗報告及對應的健康提醒與護腎資訊，等於多了一位24小時的數位健康管理助手，系統會依據患者腎功能數據進行分析，並提供患者最近一次檢驗報告及對應的「低風險、中風險、高風險與超高風險」四個等級的健康提醒，並結合客製化護腎衛教內容，例如飲食控制、血糖管理與生活習慣建議，協助患者及早掌握腎臟健康狀況。

65歲糖尿病患王姓婦人表示，過去只是在回診時才聽醫師提醒腎臟健康，回家後很容易忘記注意事項，自從使用智慧健康管理系統後，每天都能在家點開手機查看護腎提醒與健康知識，也開始更注意飲食與血糖控制，現在可隨時在手機上查看每天提醒自己，就像有醫療團隊在身邊關心健康。

豐原醫院表示，導入智慧健康管理系統後，使用者整體滿意度由使用前的8.13%提升至75.52%，提升幅度達67.39%，顯示數位健康工具在提升民眾健康識能與自我管理能力方面具有顯著效果，也提高高齡族群對智慧醫療服務的接受度。

65歲糖尿病患王姓婦人表示，使用智慧健康管理系統後，每天都能在家點開手機查看護腎提醒與健康知識，就像有醫療團隊在身邊關心健康。

（豐原醫院提供）

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