自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》愛愛竟是護腎秘方 醫：腎友規律性愛有助延緩惡化

2026/04/06 23:57

腎友規律性愛有助延緩惡化，洪永祥院長洪永祥表示，腎友正確性生活不但不會加速腎衰竭，還會對腎臟與健康有5大好處；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

腎友規律性愛有助延緩惡化，洪永祥院長洪永祥表示，腎友正確性生活不但不會加速腎衰竭，還會對腎臟與健康有5大好處；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛愛反而是護腎良藥！洪永祥診所院長洪永祥指出，許多病友在拿到那張寫著腎絲球過濾率低下的報告單時，心中同時也被判了「性愛死刑」，相反地，腎友正確性生活不但不會加速腎衰竭，還會對腎臟與健康有5大好處。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，很多人以為生病了就要「清心寡欲」，其實適度的性愛是腎臟的隱形護衛。它不僅是與伴侶的深度情感連結，更是一場溫和的全身代謝運動。當你感受到愛與愉悅時，體內分泌的腦內啡就是最天然、無副作用的降壓劑與止痛藥。以下是5大好處：

1.降低心血管風險：自然的「血管體操」
慢性腎臟病患者最大的頭號殺手不是尿毒症，而是心血管疾病。規律且適度的性行為是一種中低強度的有氧運動。根據《美國心臟病學雜誌》（AJC）的研究，規律的性生活能鍛鍊心肌功能，促進全身血液循環。良好的血液循環能改善全身微血管的內皮功能，這對於預防因腎病引起的全身性動脈硬化有正面幫助。

2.紓壓與降血壓：大腦分泌的「天然降壓藥
高血壓是加速腎功能惡化的非常重要因子。性行為過程中，大腦會分泌大量的催產素（Oxytocin）與腦內啡（Endorphins）。這些荷爾蒙能顯著降低壓力荷爾蒙（皮質醇）的水平，達到放鬆身心、穩定情緒的作用。根據《生物心理學》（Biological Psychology）雜誌的一項研究，擁有規律性生活的人，在面對壓力時的血壓反應較為平穩，這對於改善腎絲球壓力非常有益。

3.改善憂鬱與焦慮：重拾「自我價值感」
腎友常因長期服藥、飲食限制而產生「病態感」，覺得自己不再是完整的人。親密關係是強大的心理支持系統。正常的性生活能讓病友感受到自己依然擁有「吸引力」與「愛人的能力」。這能大幅降低 CKD 患者常見的憂鬱症狀。心情好，免疫力自然提升，也能增加對抗疾病的韌性。

4.提升睡眠品質：修復身體的最佳時機
腎友常受尿毒素干擾神經，導致失眠或睡眠片段。科學原理：性行為後的放鬆感有助於進入深層睡眠。高質量的睡眠是腎臟修復組織、代謝廢物的關鍵時機。睡得好，白天的血壓與血糖控制都會更穩定。

5.維持骨盆腔血液循環：
對男性，規律排精有助於減少攝護腺液淤積，對於部分攝護腺肥大的腎友有局部緩解的好處。對女性，會增加骨盆腔血流，能改善因尿毒症導致的陰道黏膜萎縮，減少因乾澀導致的小傷口感染。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中