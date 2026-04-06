健康網》愛愛竟是護腎秘方 醫：腎友規律性愛有助延緩惡化

腎友規律性愛有助延緩惡化，洪永祥院長洪永祥表示，腎友正確性生活不但不會加速腎衰竭，還會對腎臟與健康有5大好處；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕愛愛反而是護腎良藥！洪永祥診所院長洪永祥指出，許多病友在拿到那張寫著腎絲球過濾率低下的報告單時，心中同時也被判了「性愛死刑」，相反地，腎友正確性生活不但不會加速腎衰竭，還會對腎臟與健康有5大好處。

洪永祥在臉書專頁「洪永祥醫師的慢性腎衰竭攻城療法」發文分享，很多人以為生病了就要「清心寡欲」，其實適度的性愛是腎臟的隱形護衛。它不僅是與伴侶的深度情感連結，更是一場溫和的全身代謝運動。當你感受到愛與愉悅時，體內分泌的腦內啡就是最天然、無副作用的降壓劑與止痛藥。以下是5大好處：

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1.降低心血管風險：自然的「血管體操」

慢性腎臟病患者最大的頭號殺手不是尿毒症，而是心血管疾病。規律且適度的性行為是一種中低強度的有氧運動。根據《美國心臟病學雜誌》（AJC）的研究，規律的性生活能鍛鍊心肌功能，促進全身血液循環。良好的血液循環能改善全身微血管的內皮功能，這對於預防因腎病引起的全身性動脈硬化有正面幫助。

2.紓壓與降血壓：大腦分泌的「天然降壓藥」

高血壓是加速腎功能惡化的非常重要因子。性行為過程中，大腦會分泌大量的催產素（Oxytocin）與腦內啡（Endorphins）。這些荷爾蒙能顯著降低壓力荷爾蒙（皮質醇）的水平，達到放鬆身心、穩定情緒的作用。根據《生物心理學》（Biological Psychology）雜誌的一項研究，擁有規律性生活的人，在面對壓力時的血壓反應較為平穩，這對於改善腎絲球壓力非常有益。

3.改善憂鬱與焦慮：重拾「自我價值感」

腎友常因長期服藥、飲食限制而產生「病態感」，覺得自己不再是完整的人。親密關係是強大的心理支持系統。正常的性生活能讓病友感受到自己依然擁有「吸引力」與「愛人的能力」。這能大幅降低 CKD 患者常見的憂鬱症狀。心情好，免疫力自然提升，也能增加對抗疾病的韌性。

4.提升睡眠品質：修復身體的最佳時機

腎友常受尿毒素干擾神經，導致失眠或睡眠片段。科學原理：性行為後的放鬆感有助於進入深層睡眠。高質量的睡眠是腎臟修復組織、代謝廢物的關鍵時機。睡得好，白天的血壓與血糖控制都會更穩定。

5.維持骨盆腔血液循環：

對男性，規律排精有助於減少攝護腺液淤積，對於部分攝護腺肥大的腎友有局部緩解的好處。對女性，會增加骨盆腔血流，能改善因尿毒症導致的陰道黏膜萎縮，減少因乾澀導致的小傷口感染。

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