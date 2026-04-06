健康網》喬任梁離世10年真相曝光 過量用藥與失眠成致命交錯

中國男星喬任梁過世10年後，父母開誠布公談病因。根據台北醫院衛教資料指出，抗精神病藥物的副作用，確實有急性肌張力不全。（取自喬任梁臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕中國男星喬任梁過世10年後，父母親首度談兒子離世前，已失眠20天，在過世的前一天，身體已異常僵硬，疑服用憂鬱藥物引發肌張力不全。根據台北醫院衛教資料指出，抗精神病藥物的副作用，確實有急性肌張力不全，但藥效過了即恢復。

喬任梁父母透露自己兒子長期憂鬱纏身，在去世前一天跟家人說：「我累了」，爸爸搭他肩膀時，發現他的身體異常僵硬，才知是肌張力不全等問題。父母強調，他常在白天拉上窗簾，稱在看劇本、背台詞，而身上的傷也常解釋是拍戲所致，後來都知這些都是憂鬱症的症狀。父母傷心地說，「我們對憂鬱症認知不足，沒來得及接住他」。

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台北醫院指出，抗精神病藥物是臨床上相當安全的藥物之一，但因缺乏病識感、不按時服藥，導致「抗精神病藥物」與「預防副作用藥物」的劑量無法平衡，加上精神症狀干擾，令病人及家屬誤以為抗精神病藥物很毒，甚至認為症狀惡化而中斷治療。主要是它的副作用如下：

●錐體外症候群：

1.急性肌張力不全：捲舌、張口吐舌、口齒不清、歪頭、眼球上吊、扮鬼臉。

2.靜坐不能：坐立不安、來回走動、不停踩踏。

3.類巴金森氏症：面無表情、動作僵緩、手腳抖動、流口水。

●內分泌障礙：性功能異常、停經、食慾及飲水量大增。

●其他：嗜睡、頭暈、視力模糊、吞嚥困難、口乾、便秘。

喬任梁父母指出，在兒子走了以後，整理他的房間，發現大量藥物，其中褪黑素散落一地，生前嚴重失眠與服用過度藥物，可能是壓倒他最後一根稻草。

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