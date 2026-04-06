自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 名人健康事

健康網》群星會歌后夏萍泌尿道感染竟奪命 此族群風險高出數倍

2026/04/06 18:33

群星會的本土女星夏萍因泌尿道感染，進而引發敗血症離世。亞東醫院指出，長期高血糖也會造成免疫系統的功能低下，高濃度尿糖，給予致病源菌較多的養分。（取自夏萍臉書）

群星會的本土女星夏萍因泌尿道感染，進而引發敗血症離世。亞東醫院指出，長期高血糖也會造成免疫系統的功能低下，高濃度尿糖，給予致病源菌較多的養分。（取自夏萍臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕當年群星會的本土女星夏萍因泌尿道感染，進而引發敗血症離世，享壽78歲。她晚年飽受健康不佳，罹患糖尿病。根據亞東醫院衛教資料指出，糖友得到泌尿道感染及無症狀菌尿症的機會都相對較高。

夏萍今（6）日舉辦「告別演唱會」，一群演藝圈好友紛紛到場送她一程，並透露，她的泌尿道感染拖垮身體，最後引發敗血症不治，令親友十分不捨。

亞東醫院指出，糖尿病是一種全身性代謝性疾病，因身體組織對胰島素的利用發生阻抗及胰島素分泌缺乏，造成長期慢性高血糖的狀態。這種慢性高血糖的狀態會造成全身系統性的影響及傷害，包括眼睛、腎臟、神經、心血管系統等。長期高血糖也會造成免疫系統的功能低下，高濃度尿糖，給予致病原菌較多的養分。

糖尿病病人合併各種神經學併發症，尤其是自主神經功能的失調，膀胱排空功能較差，這些都是糖尿病人泌尿道感染較一般非糖尿病人高的原因。糖尿病患者得到泌尿道感染的機會，較非糖尿病病人要高，其中女性又較男性為多。至於糖尿病的病人更容易有泌尿道感染的原因：

●長期高血糖造成免疫系統的功能低下：
影響包括T細胞免疫功能降低，影響免疫細胞活化的細胞激素（cytokine 如IL-6, IL-8） 濃度相較於非糖尿病的病人低，造成糖尿病病人白血球的數量、吞噬功能變差。

●糖尿病人較高的尿糖：
體外試驗已證實，會給予病原菌較多的養分，細菌生長更增加。

●細菌在泌尿道上皮的黏附力增加：
目前的假說為尿液中蛋白質如Tamm–Horsfall protein，原會與細菌如大腸桿菌結合而排出，但是此尿中蛋白經過糖化的鍵結後，與細菌結合的量減少，相對來說黏附於尿道上皮的菌量也就增加，造成感染機會增加。

●膀胱功能異常：
主要表現以膀胱排空的功能不良、溢流型尿失禁。糖尿病膀胱功能異常是一連續性變化，早期糖尿病膀胱病變大多沒有顯著的臨床症狀，但是因為高血糖造成滲透性多尿症，造成代償性膀胱增生症、肌肉及神經的改變，此時尿路動力學研究發現有程度不等的膀胱容量增加、排空減少、膀胱肌肉收縮減少現象，另也有約25%的糖尿病人以膀胱過動症來表現。
到了糖尿病晚期，就會出現排尿異常、膀胱無力、膀胱收縮肌異常等症狀。糖尿病病人若反覆泌尿道感染、尿失禁等症狀，應請泌尿科醫師評估是否有膀胱功能異常的問題。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中