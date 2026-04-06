健康網》群星會歌后夏萍泌尿道感染竟奪命 此族群風險高出數倍

群星會的本土女星夏萍因泌尿道感染，進而引發敗血症離世。亞東醫院指出，長期高血糖也會造成免疫系統的功能低下，高濃度尿糖，給予致病源菌較多的養分。（取自夏萍臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕當年群星會的本土女星夏萍因泌尿道感染，進而引發敗血症離世，享壽78歲。她晚年飽受健康不佳，罹患糖尿病。根據亞東醫院衛教資料指出，糖友得到泌尿道感染及無症狀菌尿症的機會都相對較高。

夏萍今（6）日舉辦「告別演唱會」，一群演藝圈好友紛紛到場送她一程，並透露，她的泌尿道感染拖垮身體，最後引發敗血症不治，令親友十分不捨。

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亞東醫院指出，糖尿病是一種全身性代謝性疾病，因身體組織對胰島素的利用發生阻抗及胰島素分泌缺乏，造成長期慢性高血糖的狀態。這種慢性高血糖的狀態會造成全身系統性的影響及傷害，包括眼睛、腎臟、神經、心血管系統等。長期高血糖也會造成免疫系統的功能低下，高濃度尿糖，給予致病原菌較多的養分。

糖尿病病人合併各種神經學併發症，尤其是自主神經功能的失調，膀胱排空功能較差，這些都是糖尿病人泌尿道感染較一般非糖尿病人高的原因。糖尿病患者得到泌尿道感染的機會，較非糖尿病病人要高，其中女性又較男性為多。至於糖尿病的病人更容易有泌尿道感染的原因：

●長期高血糖造成免疫系統的功能低下：

影響包括T細胞免疫功能降低，影響免疫細胞活化的細胞激素（cytokine 如IL-6, IL-8） 濃度相較於非糖尿病的病人低，造成糖尿病病人白血球的數量、吞噬功能變差。

●糖尿病人較高的尿糖：

體外試驗已證實，會給予病原菌較多的養分，細菌生長更增加。

●細菌在泌尿道上皮的黏附力增加：

目前的假說為尿液中蛋白質如Tamm–Horsfall protein，原會與細菌如大腸桿菌結合而排出，但是此尿中蛋白經過糖化的鍵結後，與細菌結合的量減少，相對來說黏附於尿道上皮的菌量也就增加，造成感染機會增加。

●膀胱功能異常：

主要表現以膀胱排空的功能不良、溢流型尿失禁。糖尿病膀胱功能異常是一連續性變化，早期糖尿病膀胱病變大多沒有顯著的臨床症狀，但是因為高血糖造成滲透性多尿症，造成代償性膀胱增生症、肌肉及神經的改變，此時尿路動力學研究發現有程度不等的膀胱容量增加、排空減少、膀胱肌肉收縮減少現象，另也有約25%的糖尿病人以膀胱過動症來表現。

到了糖尿病晚期，就會出現排尿異常、膀胱無力、膀胱收縮肌異常等症狀。糖尿病病人若反覆泌尿道感染、尿失禁等症狀，應請泌尿科醫師評估是否有膀胱功能異常的問題。

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