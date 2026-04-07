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健康網》同樣雞肉差很大 醫揭烹煮法錯誤恐讓你老更快

2026/04/07 18:12

食農專家韋恩表示，抗老不需要複雜飲食法，只要改變烹調方式，少炸少烤、多蒸多煮，就能保持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

食農專家韋恩表示，抗老不需要複雜飲食法，只要改變烹調方式，少炸少烤、多蒸多煮，就能保持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你知道嗎？下廚選的烹調方式，正在悄悄決定老得快還是老得慢！同樣一塊雞肉，用不同方式烹煮，可能讓身體老化速度差近8倍。食農專家韋恩表示，日本糖尿病專科醫師牧田善二提醒，怎麼烹煮才是關鍵，蒸、煮、燉優於炒、炸、烤，只要掌握這樣的原則，就能大幅降低吃進體內的老化物質。

韋恩於臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，日本糖尿病專科醫師牧田善二，執業超過20年、看診超過20萬名患者，他在研究中發現，造成身體老化的關鍵物質之一，叫做 AGE（最終糖化產物），AGE的生成量，恰好與如何烹煮食物有直接關係。

韋恩說明，同一塊雞胸肉，AGE含量是這樣的：生肉是692 KU；水煮 10 分鐘是 2,232 KU；微波爐5分鐘是1,372 KU；炒鍋炒7分鐘跳升到3,726 KU；放進烤箱烤15分鐘則高達5,245 KU。也就是說，同樣是雞肉，烤箱料理產生的AGE，是水煮的將近2.4倍、是生肉的將近8倍。這些AGE累積在身體裡，會促進皮膚老化、動脈硬化、骨質疏鬆、記憶力衰退，還會讓血糖更難控制

他還提到，馬鈴薯也是一樣的道理，水煮馬鈴薯只有17 KU，自己在家炸薯條是 694 KU，速食店的炸薯條則飆到1,522 KU，竟差了將近90倍。民眾要留意的是，外食的油炸物因為反覆高溫，AGE往往更高，「偶爾嘴饞想吃炸物，自己在家做會比外食安心很多。」

韋恩表示，牧田醫師整理出一個簡單好記的烹調順序，從AGE最少到最多：生食→蒸→水煮→燉煮→微波→炒→炸→ 烤箱。對於經常外食的民眾，點餐或選食物的技巧，牧田醫師也給了一個直覺的口訣，顏色越白的選法，AGE越少；顏色越深、焦褐色越重，AGE越多。

從牧田醫師的口訣對應到外食的話，韋恩舉例說，涮涮鍋的老化速度比壽喜燒低；水煮雞比炸雞好；嫩豆腐比炸豆腐好；蒸餃、水餃的 AGE 比煎餃、炸餃低。

另外，有些人擔心蛋白質會增加AGE而刻意少吃，韋恩提醒，這是錯誤觀念，蛋白質仍是身體重要營養來源，建議改選魚類取代部分肉類，不僅AGE較低，還有助心血管健康。

韋恩總結，抗老不需要複雜飲食法，只要改變烹調方式，少炸少烤、多蒸多煮多燉，就能有效減少老化物質累積，讓身體更健康。

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