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健康網》網路瘋傳「粉紅藍莓」詐騙！ 專家曝5原因難量產 青花素也比傳統低

2026/04/06 21:12

粉紅藍莓種植與保存不易，美國農業部並未選擇做為大量種植品種，產量也不及傳統藍莓，自然價格高於傳統藍莓。營養成分花青素也不及傳統藍莓。（取自The Yard Posts）

粉紅藍莓種植與保存不易，美國農業部並未選擇做為大量種植品種，產量也不及傳統藍莓，自然價格高於傳統藍莓。營養成分花青素也不及傳統藍莓。（取自The Yard Posts）

〔健康頻道／綜合報導〕網路社群貼出粉紅藍莓詐騙，叫價80元一盒，釣買家上當，導致銀行帳戶被鎖。不過，根據美國農業部指出，粉紅藍莓又稱「粉紅檸檬水」是由2種親本植物雜交，在1996年孕育而出的雜交品種。

引述美國農業部報導，植物遺傳學家馬克．K．埃倫費爾特（Mark K. Ehlenfeldt）指出，「粉紅藍莓可能是最漂亮的藍莓品種」。這種藍莓產量適中，果實飽滿、有光澤，大小適中，味道清淡，他形容口感甜美而帶有花香。

在1996年羅格斯大學查茨沃斯中心科學家尼科利．沃薩（Nicholi Vorsa）開發的實驗性藍莓，另一種是由美國農業部和喬治亞大學共同開發的商業藍莓品種。但埃倫費爾特表示，雖然粉紅藍莓一直都存在，但它被認為不適合大規模商業生產，因為以下5個原因，而無法成為主流栽培的藍莓品種：

●質地過軟：粉紅藍莓的果肉比一般藍莓更軟。在大規模採收與長途運輸過程中，容易因擠壓而破損、腐爛，這對於需要全球配送的連鎖超市來說是致命傷。

●保存期限短：相較於一般藍莓可冷藏數週，粉紅藍莓的保鮮期更短，增加了零售商的損耗風險。

●種植難度高：它對環境極為敏感，且通常需要跨品種授粉才能確保著果量，這增加了農場管理的複雜度與成本。

●採收期集中：其產季極短（約僅數週），不符合商業上希望拉長產季以穩定供貨的需求。

●熟度判定困難：一般藍莓成熟時會變藍，但粉紅藍莓在成熟過程中顏色變化多端（綠轉白再轉粉）。這會增加人工採收時判斷「是否已熟透」的難度，採收過早會太酸，過晚則太軟。

埃倫費爾特指出，粉紅藍莓也有花青素，但它的基因表現不同，其總花青素含量明顯低於傳統深藍色品種。不過，它與藍莓一樣富含維生素、礦物質、膳食纖維及其他抗氧化物。此外，它的甜度比傳統藍莓更甜。但因產量少且保存不易，售價不可能比傳統藍莓低。

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