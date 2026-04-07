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健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

與藥師做朋友》凍齡女神養成術 纖潤嬌顏甜湯養出好氣色

2026/04/07 09:00

纖潤嬌顏甜湯。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

纖潤嬌顏甜湯。（圖取自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》）

文／謝皓丞

「天阿！這個明星已經是60幾歲了！怎麼還是跟以前一樣漂亮！」阿羽是一位年近半百的媽媽，看到電視劇裡的主角，剎那間驚嘆怎麼 有辦法保持這樣年輕緊緻的皮膚呢？心想老公說要加班，會不會嫌我變老，用加班的理由去找其他小嫩妹?「可惡！也不想想這幾年是誰幫他持家養兒育女的，敢給我出軌我一定給他好看。」

話才剛說完，老公開門回家了，她臉臭臭地說：「還記得要回家齁，小孩都離巢，就放我一個人在家獨守空閨，你到底是在加什麼班阿？」老公面帶微笑緩緩地說：「我身為主管，必須擔些責任，該完成的總是要有個段落才能下班阿。」阿羽偷偷地打電話去問老公的同事：「ㄟ…小吳，剛剛我老公在公司忙什麼事，怎麼那麼晚下班阿？」小吳：「經理他將下週的財務報表整理完後，還幫我把材料清單做完盤點，多虧有經理幫忙，要不然我可能到12點都不能回家呢。」

阿羽想說自己也真是的，何必發牢騷呢？看著鏡子裡的自己，心裡想…「好想恢復當年的容光與身材」，應該要好好規畫自己閒暇的時間調理養生，把自己打造成一個老公一回家就開心的亮麗美魔女！

雪蓮片

為豆科（Fabaceae）皂莢屬皂莢樹Gleditsia sinensis Lam.的果實皂莢果的內層植物膠質。

取得方式：將皂莢樹的果莢剝開，取出一顆顆鮮綠的果實。以刀尖將果實最外層的綠皮剝除，就可以看到果仁，及包覆於果仁表面的一層透明膠質。將這層果膠剝下後乾燥，就是美膚聖品皂角米。

產地：皂莢樹抗寒旱耐酸鹼、適應力極強，因此在中國各地都有生長， 其中又以貴州、雲南出產的皂角米最富盛名、品質較佳。

保健功效：有養心通脈、清肝明目、健脾滋腎、祛痰開竅、疏腸利尿、潤膚養顏、提神補氣的功效。含有豐富的植物膠質（為一種多醣體、即水溶性膳食纖維）、優良的植物性蛋白質及人體必需氨基酸，是高能量、高碳水化合物、低蛋白、低脂肪的食物。膠質半透明，煮後口感更軟糯、有嚼勁、湯更黏稠，泡發率可達5~6倍。

中年婦女健康養生觀念

對於婦女來說，隨著年紀增加，膠原蛋白逐漸流失的情況之下，皮膚會漸漸地老化成「黃臉婆」。加上生活壓力大，身心所承受的重擔慢慢地侵蝕自己健康，輕則月事不調，重則腰痠背痛、面色慘淡，常常看 著鏡子就只能嘆氣加無奈。

當發現臉部沒有光澤、氣色暗淡時，可能進入了衰老初期。此時眼睛周圍容易出現老化，除了會出現小細紋之外也會變得鬆弛，容易出現黑眼圈以及眼袋等。隨著年齡增長，臀部也會慢慢的下垂以及外擴。還有到了一定年紀，睡眠狀況變差，導致身體狀況更加虛弱。真是令人煩惱又不知該怎麼辦？

中藥調理養生是個好的選擇。近期有許多人開始在服用薑黃，不管是薑黃粉或是一些生技公司所生產的薑黃萃取物，都是標榜有抗老化、抗氧化、抗發炎的功效，畢竟單單吃薑黃粉，久而久之不但難以下嚥，薑黃萃取物的保健食品又是「貴森森」，難道就沒有平常可以用來調養又可以上桌的美食嗎？有的！以下就是凍齡魔女藥膳。

纖潤嬌顏甜湯

●養生作用

要改善膚質，就要從「肺」著手。此藥湯非常適合當作平常甜湯來服用。桃膠具有滋陰、養津液的作用，常常熬夜的人常會有傷津液的體質，所以桃膠非常適合現代上班族，可以生津止渴，使皮膚保水保濕，兼具口感和養生的雙重效果。

白木耳含有蛋白質、16種氨基酸、維生素B群、鈣、鉀、磷等多種礦物質，可以滋陰、潤肺、益氣。加上此湯品為低熱量湯品，對於現代追求高顏值、低BMI的訴求來說，是一道人人適合的養生食譜。桃膠能生津止渴、滋陰潤燥、清除濕熱。能幫助紓緩咽乾，乾咳等。另外，其營養成分豐富，可補充膠原蛋白，養顏護膚，對皮膚乾燥非常有幫助。

紅棗在《本草備要》中記載可補脾胃、潤心肺、「和百藥」。功用可調養氣血，生津液，悅顏色。

●藥材：桃膠1兩、雪蓮片1兩、白木耳7錢、紅棗10顆（泡水後切碎）。

●食材：冰糖少許。

●步驟

1.將桃膠、雪蓮片、白木耳合放置大鍋中，並且加水淹過，須 泡一天才能往下一個步驟。

2.將已經泡好的桃膠、雪蓮片、白木耳過濾出來，放置另一個 鍋內，加入已經切碎的紅棗，然後加水加至淹過材料後，放 入電鍋。

3.外鍋加3杯米杯水量，等到跳起後，因為桃膠、雪蓮片會持 續膨脹，若想多喝甜湯，便可視情況加入熱水再繼續用大火 熬煮至水滾。

4.加入適當冰糖即可服用，可放入冰箱後服用，口味更佳。

●藥師小叮嚀

桃膠的植物性蛋白質需配合其他食物中的維他命C，才能促使體內的膠原蛋白合成更多。

（作者為藥師，本文摘自《與藥師做朋友2-0~99歲的養生寶典》洪葉文化出版，中華民國藥師公會全國聯合會主編）

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