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健康網》喝水能減肥！ 對大腦、關節的影響超乎想像
〔健康頻道／綜合報導〕約有6成的民眾，每天喝水不到1000毫升。營養師林俐岑指出，喝不到1500毫升也有8成的人，尤其在高溫氣溫下，補水不足會影響到身體調節。
林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，人體約有60%-70%是由水分組成的。從細胞的運作到器官的協調，幾乎所有的生理功能都離不開水。她解析，喝水對身體6大重要關連性：
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●促進新陳代謝與體重管理：
水分是身體化學反應的介質。充足的水分可以加速新陳代謝，幫助脂肪燃燒。
1.增加飽足感：在餐前喝水可以減少飢餓感，進而控制熱量攝取。
2.幫助廢物排除：良好的代謝能幫助身體更有效地排出毒素。
●調節體溫：
當環境溫度升高或運動時，身體會透過排汗來散熱。如果水分不足，身體無法正常排汗，容易導致體溫過高甚至中暑。
●維持大腦功能與情緒：
大腦對水分非常敏感。即使是輕微的脫水（減少體重的1-2%）也可能導致：
1.注意力難以集中。
2.記憶力短暫下降。
3.容易感到焦慮、疲勞或頭痛。
●保護關節與組織：
1.潤滑關節：關節中的軟骨含有大量水分，喝水有助於減少關節摩擦，保護骨骼。
2.保護脊髓：水分在脊髓和腦部起到了緩衝墊的作用。
●幫助消化與預防便秘：
水分能幫助腸道蠕動，使糞便軟化。長期飲水不足是導致慢性便秘的主因之一。
●血管循環：
水分喝得夠，幫助血管擴張，穩定血壓、促進血液循環。
林俐岑表示，喝水對身體很重要，一個人該喝多少水：體重（kgw）×30-40（ml）=每日建議飲水量。例如：一個60公斤的人，每天建議飲水量約為1800ml-2400ml，這其中可以包含白開水、茶飲、咖啡、清湯等計算裡喔！
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