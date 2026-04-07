健康網》喝水能減肥！ 對大腦、關節的影響超乎想像

喝水要喝多少？營養師林俐岑指出，一位60公斤的人，每天要喝2400毫升左右的水，包含白開水、茶飲、咖啡、清湯等計算裡喔！圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕約有6成的民眾，每天喝水不到1000毫升。營養師林俐岑指出，喝不到1500毫升也有8成的人，尤其在高溫氣溫下，補水不足會影響到身體調節。

林俐岑在臉書專頁「林俐岑營養師的小天地」發文分享，人體約有60%-70%是由水分組成的。從細胞的運作到器官的協調，幾乎所有的生理功能都離不開水。她解析，喝水對身體6大重要關連性：

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●促進新陳代謝與體重管理：

水分是身體化學反應的介質。充足的水分可以加速新陳代謝，幫助脂肪燃燒。

1.增加飽足感：在餐前喝水可以減少飢餓感，進而控制熱量攝取。

2.幫助廢物排除：良好的代謝能幫助身體更有效地排出毒素。

●調節體溫：

當環境溫度升高或運動時，身體會透過排汗來散熱。如果水分不足，身體無法正常排汗，容易導致體溫過高甚至中暑。

●維持大腦功能與情緒：

大腦對水分非常敏感。即使是輕微的脫水（減少體重的1-2%）也可能導致：

1.注意力難以集中。

2.記憶力短暫下降。

3.容易感到焦慮、疲勞或頭痛。

●保護關節與組織：

1.潤滑關節：關節中的軟骨含有大量水分，喝水有助於減少關節摩擦，保護骨骼。

2.保護脊髓：水分在脊髓和腦部起到了緩衝墊的作用。

●幫助消化與預防便秘：

水分能幫助腸道蠕動，使糞便軟化。長期飲水不足是導致慢性便秘的主因之一。

●血管循環：

水分喝得夠，幫助血管擴張，穩定血壓、促進血液循環。

林俐岑表示，喝水對身體很重要，一個人該喝多少水：體重（kgw）×30-40（ml）=每日建議飲水量。例如：一個60公斤的人，每天建議飲水量約為1800ml-2400ml，這其中可以包含白開水、茶飲、咖啡、清湯等計算裡喔！

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