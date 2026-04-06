高麗菜價親民 九如鄉農會教做健康酸高麗菜

今年的高麗菜量多價格低（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕今年高麗菜因為產量大價格低，造成農民棄收，九如鄉農會總幹事龔泰文教大家用最簡單的方式製作酸高麗菜，方法簡單、自然健康，製作好的酸高麗菜冷凍後可以保存一年，不但能幫農民銷售，也能做為颱風時的儲備蔬菜，一舉二得。

今年的高麗菜因為盛產，市面上每顆僅賣30-40元，有些盤商嫌價格太低，不敷採收成本，直接棄收，不少農民只好提供民眾到農地自採高麗菜，每顆15-20元，讓今年種植高麗菜的農民叫苦不已。

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高麗菜營養極高，被譽為「國民天菜」，含有豐富的維生素、礦物質及獨特的抗潰瘍成分，是護胃、防癌的理想食材。

製作酸高麗菜時上方要用重物壓實。（記者葉永騫攝）

近日清明假期全台各地下起大雨，高麗菜價格雖明顯有上漲的趨勢，九如鄉農會總幹事龔泰文建議民眾可以購買一些高麗菜製作酸高麗菜，不但幫幫農民讓菜價早日恢復正常，也提早做為颱風雨季來臨時的備用蔬菜，避免颱風期無菜可用。

龔泰文表示，製作酸高麗菜很容易，將高麗菜的心切除，再加入食鹽醃製，放入桶內以洗米水浸泡，桶上要加重物，讓高麗菜能沒入水中，等待一週後自然發酵再取出分切後冷凍，使用時用多少取多少，可以保存一年，健康無負擔，這種製作的方式是利用洗米水中的澱粉和稻米活性酶來自然發酵，做出來有自然的菜香，可說是老祖宗的智慧，市面上則是利用養樂多的乳酸菌發酵，味道較甜，少了香氣，而製作好的酸高麗菜可以煮火鍋、炒酸高麗菜，相當好吃下飯，民眾可以試著做看看。

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