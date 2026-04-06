健康網》肩膀痛反覆不癒 醫揭關鍵可能在「肩峰鎖骨關節」

肩膀上方鎖骨附近反覆疼痛，可能與肩峰鎖骨關節受傷有關；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕不少民眾膀痛很久，其間也做過復健、貼藥布，同時兼顧休息，仍未見好轉。新竹東元綜合醫院骨科醫師張耀元指出，若疼痛集中在肩膀上方、靠近鎖骨的位置，很可能不是單純肌肉拉傷，而是肩峰鎖骨關節出了問題。

肩峰鎖骨關節在哪裡？張耀元在臉書專頁發文分享，肩峰鎖骨關節，位在鎖骨末端與肩膀最外側骨頭交會處。它雖然不大，卻在抬手、推、拉、提重物時，負責穩定肩膀、分配力量。一旦出狀況，肩膀動作就很難順。

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張耀元分析，肩峰鎖骨關節受傷的原因通常有兩類，一為外力撞擊，像是運動跌倒、撞到肩膀，力量直接傳到關節，造成受傷。二為長期過度使用，舉重、游泳、棒球、健身，或工作中反覆抬手、出力，都可能讓韌帶與關節慢慢磨損，久了變得不穩定，疼痛就出現。

他接著說明，在症狀方面，若出現肩膀上方壓痛、抬手或內縮肩膀時疼痛、局部腫脹，甚至活動時出現「喀喀聲」，就要提高警覺，這些通常不像單純肌肉痠痛，較可能是關節問題。

治療上會依嚴重程度分階段處理。張耀元表示，輕度患者可先透過休息、冰敷與藥物減輕發炎，並搭配復健調整動作模式；若反覆發作，可能需評估注射治療，例如類固醇或PRP增生療法，幫助組織修復、降低發炎；若結構已明顯受損或不穩定，則需透過影像檢查評估，必要時進行手術治療。

張耀元總結，肩膀痛久未改善，不代表休息不夠，而可能是問題位置找錯。若疼痛集中在鎖骨附近、影響日常活動，應及早檢查與治療，避免延誤病情。

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