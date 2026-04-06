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民眾黨提健保法修法！醫事薪資納健保續約條件 基層醫批「強制霸凌」

2026/04/06 14:56

健保署持續配合衛福部照護司相關政策，透過總額經費持續挹注調整支付標準，未來將監測制度推動成效，以支持醫療院所強化醫事人員薪資待遇保障。（資料照）

健保署持續配合衛福部照護司相關政策，透過總額經費持續挹注調整支付標準，未來將監測制度推動成效，以支持醫療院所強化醫事人員薪資待遇保障。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕近期各類醫事人員薪資待遇問題浮上檯面，民眾黨日前提按修正「健保法」，將醫事人員薪資水準納入健保續約條件，但基層怒批，醫療院所除了健保之外，沒有其他保險人機構可選，健保若強制與醫療院所的醫事薪資掛勾，將是強制霸凌，呼籲民眾黨不要濫用權力，干涉醫療機構的自主經營。

台灣民眾黨日前提案修正「全民健康保險法」第66條，希望將醫事人員薪資水準納入保險人與特約機構續約條件，促使全民健康保險給付能實質反映 於醫事人員薪資水準，避免健保資源僅停留於醫療機構帳面 ，並強化保險人與特約醫事服務機構間之公共責任關係。

然而，中華民國基層醫療協會理事長林應然認為，健保署身為全國唯一保險人，幾乎所有疾病都已經納入健保給付範圍，若醫療院所沒有健保特約，將失去收費競爭力、面臨關門倒閉的風險，因此不予健保特約對於醫療院所來說，是相當嚴重的裁處。

林應然表示，醫療院所本各有其經營之道，近年來醫療院所又瘋搶藥師、護理師等醫事人員，並沒有必要強制匡定醫療院所的員工薪資標準，且全台醫療院所除了健保署之外，沒有其他可選擇的保險人機構，若健保強制掛勾「醫事人員薪資標準納入特約管理」，將是一種強制霸凌。

因此，林應然強調，民眾黨立委好好思考其嚴重性與必要性，不要濫用權力干預醫療機構的自主經營。

護理師公會全聯會則認為，醫事薪資與人力制度改革，不應被窄化為單一政黨或個別人士之提議，相關制度如何設計、如何落實，確實值得透過公聽會、專家會議及跨團體討論，進行理性且務實的制度對話，而非以政治口水取代專業討論。

對於將醫事人員薪資納入健保續約條件一事，健保署曾於去年4月研議修正「全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法」，引醫界與立委高度關注，但因缺乏相關共識，相關修正條文迄今尚未進入預告程序，各界意見持續溝通中。

健保署主秘劉林義表示，健保署持續配合衛福部照護司相關政策，透過總額經費持續挹注調整支付標準，去年挹注25億調整住院護理相關支付標準，並扣連護理人員投保薪資之調升，今年也編列額外挹注45億護理費，未來將監測制度推動成效，以支持醫療院所強化醫事人員薪資待遇保障。

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