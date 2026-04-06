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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》打瘦瘦筆竟狂掉髮！ 醫警告減重關鍵別做錯

2026/04/06 16:02

減重期間若營養不足，身體恐優先犧牲毛髮導致掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

減重期間若營養不足，身體恐優先犧牲毛髮導致掉髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕近期有民眾使用瘦瘦筆，竟引來禿頭危機！不少人到診間詢問醫師：「很紅的減重針『猛健樂』，聽說打了會嚴重掉頭髮，是真的嗎？」無齡診所副院長黃乙絜指出，掉髮主因並非藥物本身，而是食慾降低後營養攝取不足，導致身體進入「保命模式」。預防減重期間落髮的關鍵就是，第一口食物請務必留給優質蛋白質，並攝取鋅、鐵與維生素B群等微量元素，才能避免瘦身後嚴重掉髮。

黃乙絜在臉書專頁「黃乙絜醫師の腸活飲食小學堂」發文分享，近期不少民眾施打減重針「猛健樂」或善纖達後，出現掉髮困擾，甚至髮際線越來越高，那種「變瘦卻變老、變憔悴」的打擊，讓人懷疑人生。事實上，這類俗稱「瘦瘦筆」的藥物，主要是透過腸道激素（GLP-1）來幫助我們抑制食慾。許多人打了之後食慾大減，看到食物完全沒胃口，體重確實掉得快。不過，掉頭髮的元凶不是藥物本身，而是民眾「餓過頭」導致的嚴重營養不良所致。

吃對營養防掉髮

黃乙絜提醒，當身體長期處於熱量與營養缺乏狀態時，大腦會優先將資源供應給心臟、大腦、肝臟等重要器官，而毛髮與指甲等組織則被迫「暫停供應」，導致毛囊被迫進入「休止期」，數月後便出現明顯落髮。換句話說，不管你選擇什麼方式減重，一旦營養素不夠，就可能會出現掉髮症狀。

民眾減重時應該如何預防掉髮危機？黃乙絜建議，民眾不妨從以下2大原則改善：

1.提供充足蛋白質

減重時若熱量與營養不足，身體會啟動「保命模式」，優先減少非關生死的頭髮。因此，在食慾因藥物低落時，第一口食物請務必留給優質蛋白質，例如蛋、豆腐、白肉等，確保身體有足夠的建材，才不會瘦了身形，卻禿了頭頂。

2.補充微量元素鋅、鐵、B群

瘦瘦筆雖然能抑制食慾，但不能連營養一起抑制。要預防掉髮，除了首重吃夠蛋白質外，還要補充微量元素（如鋅、鐵、B群），建議把原本隨便吃兩口的精緻澱粉，換成兩顆白煮蛋或一塊雞胸肉，保護好毛囊的根基。

黃乙絜總結，減重不應以健康為代價，不要只顧著看體重計上的數字。唯有在控制體重的同時兼顧營養攝取，才能避免掉髮與其他副作用，真正達到健康瘦身的目標。

無齡診所副院長黃乙絜。（醫師黃乙絜提供）

無齡診所副院長黃乙絜。（醫師黃乙絜提供）

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