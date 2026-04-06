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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

平常少喝酒沒用？研究：一次喝太多 肝傷風險飆3倍

2026/04/06 13:41

許多人誤以為只要平日少喝，就能在大餐或聚會時「喝個痛快」，但研究顯示，這種「集中飲酒」模式反而會對肝臟造成沉重負擔，長期下來將增加肝纖維化風險；示意圖。（圖取自 freepik）

許多人誤以為只要平日少喝，就能在大餐或聚會時「喝個痛快」，但研究顯示，這種「集中飲酒」模式反而會對肝臟造成沉重負擔，長期下來將增加肝纖維化風險；示意圖。（圖取自 freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕許多人認為平日滴酒不沾或少量飲酒，偶爾在大餐或聚會時「喝個痛快」不會影響健康，但最新研究指出，這種「集中飲酒」的方式，可能對肝臟造成較大負擔。研究顯示，與分次飲酒相比，將酒精集中在一天內攝取，肝臟出現疤痕的風險高出3倍，為研究結果所示。

科學網站《ScitechDaily》報導，最新發表於《臨床胃腸病學與肝臟學》期刊的研究指出，傳統醫學過去往往只關注「總酒精攝取量」，卻忽略了「飲酒模式」對肝臟的影響。

這項由南加州大學凱克醫學院（Keck Medicine of USC）團隊進行的研究，針對超過8000名成年人進行長期追蹤。結果發現，即便總飲酒量相同，將酒精集中在一天內飲用（定義為女性單日4杯以上、男性5杯以上）的族群，比將同樣酒量分攤在數週內飲用的人，罹患「肝纖維化」（即肝臟出現疤痕）的風險高出3倍。這也就是常見的「一次喝很多」的聚會型飲酒方式。

肝臟代謝壓力上升 集中飲酒引發發炎

肝臟代謝酒精的能力有其限度。研究主持人、肝臟移植專科醫師李布萊恩（Dr. Brian P. Lee）解釋，當單次大量攝取酒精時，會瞬間超出肝臟的代謝負荷，進而引發急性發炎反應。

長期下來，這種急性發炎會反覆傷害肝細胞，導致肝臟產生纖維化。特別是對於患有「代謝性脂肪肝」（MASLD），即與肥胖、糖尿病、高血壓等代謝問題相關的肝病患者而言，這種集中飲酒模式的傷害更為劇烈。

這項數據顯示，約有一半的成年人曾有過單次大量飲酒的經驗。李布萊恩醫師特別強調，即便平日屬於「適度飲酒」的人，若有單月一次「爆量飲酒」的習慣，依然在風險範圍內。

研究團隊指出，民眾常將「平常少喝可抵銷偶爾大量飲酒」視為合理做法，但相關風險常被低估。醫師提醒，飲酒模式的影響常被低估，保護肝臟的關鍵不在於總量限制，而在於避免將飲酒量集中於單一時段。

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