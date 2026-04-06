健康網》總是忍不住想吃甜食 醫揭嘴饞靠3招改善

百萬網紅腸道專家帕爾博士指出，民眾愛吃甜食並不是意志力出問題，關鍵在血糖波動；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕你是不是一吃餅乾就停不下來？或是到了晚上總會忍不住想吃甜食？許多人因此感到挫折，甚至懷疑自己是不是自制力太差。美國百萬網紅腸道專家帕爾博士（Dr. Pal）指出，「糖癮」是一種生理反應，血糖波動是「糖癮」核心原因，只要掌握3大重點，包括增加蛋白質攝取、穩定血糖波動，與調整睡眠與生活習慣，將可有效降低對甜食的渴望。

美國百萬網紅腸道專家「腸道俠」帕爾，擁有382萬位粉絲，他經常透過影片分享腸道健康知識，近期他拍攝「為什麼你總是渴望糖」影片，吸引逾17萬人次點閱。他在影片上分享，人們對糖的渴望，不是意志力出問題，而是身體正在發出訊號。「糖癮」是生理反應，背後牽涉血糖波動、腦部機制，甚至腸道健康，當你理解這些原因，就能用更有效、也更輕鬆的方式改善，而不是一再陷入時而戒糖、面臨破戒失敗的惡性循環。

請繼續往下閱讀...

吃糖上癮不是嘴饞，是身體失衡訊號

帕爾說明，人體在血糖穩定時，運作效率最佳。然而現代飲食習慣，常讓血糖經歷劇烈波動，當民眾吃下高糖或精製碳水，會促使血糖快速上升，接著胰島素分泌讓血糖快速下降。一旦當血糖下降過快，大腦會誤以為身體「缺乏能量」，進而發出強烈訊號，要求補充快速能量來源，也就是糖。這就是為什麼糖癮常來得又急又快，讓人難以抗拒。

晚上失控有原因

帕爾接著表示，「許多人白天還能控制飲食，但到了晚上卻完全破功。」這通常與白天的飲食習慣有關，例如：不吃早餐、只喝咖啡或茶、早餐缺乏蛋白質，或是長時間處於壓力與疲勞狀態，這些行為會導致血糖長時間不穩。到了晚上，大腦已累、自制力下降，加上血糖波動，更容易對甜食產生強烈渴望。

帕爾提到，現代人壓力大，糖會刺激大腦分泌多巴胺，帶來愉悅感。因此情緒低落時，甜食會變成一種快速的「安慰來源」。也就是說，愛吃甜食不代表你缺乏自制力，而是大腦在尋找快速紓壓的方式。此外，當腸道菌群平衡時，食慾訊號較穩定；但若失衡，可能會讓人更容易感到飢餓，甚至偏好高糖食物。

面對糖癮，不少人選擇完全戒糖，但往往難以持久。帕爾強調，關鍵不在於完全不吃，而在於讓血糖維持穩定，他提供民眾不妨參考以下3大重點原則：

1.增加蛋白質攝取是最有效的方法之一

蛋白質能延緩消化、提升飽足感，並減少血糖劇烈波動。特別是早餐攝取足夠蛋白質，有助於降低晚間對甜食的需求。

2.避免空腹攝取甜食

若將甜點安排在正餐後，並搭配蛋白質或脂肪一起食用，可減緩糖分吸收速度，降低血糖起伏。同時水分要補足，若是水分不足常被誤認為飢餓，進而想吃甜食。

3.環境調整也很重要

當甜食隨手可得時，攝取機率自然提高。將健康食物放在容易取得的位置，有助於在不依賴意志力的情況下，自然減少糖分攝取。

帕爾總結，民眾與其強迫自己戒糖，不如從調整飲食與生活習慣著手，當身體逐漸回到穩定狀態，對甜食的渴望自然會減弱，飲食控制才能經常保持平衡。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法