鼻咽癌放療後遺症擾10年 中醫藥調理改善頭暈痛耳鳴

鼻咽癌部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶等後遺症，應及早就醫評估，經由中西醫整合照護，可改善後遺症提升生活品質。（情境照、非本案人物，台南市立醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕67歲林先生在10多年前罹患鼻咽癌並接受放射治療，雖病情穩定未再復發，卻長期飽受頭暈、頭痛、耳鳴與口鼻乾燥等後遺症困擾，嚴重影響日常生活。台南市立醫院中醫師趙念廷以中藥與針灸合併治療，逐步改善症狀，頭暈減輕、睡眠品質提升，耳鳴與耳悶情形也明顯緩解。

林先生過去長期出現頭暈、頭痛、疲倦乏力、甲狀腺功能低下、頸部緊繃僵硬及睡眠品質不佳等問題，並伴隨慢性中耳炎、耳鳴耳塞與聽力下降。經聽力檢查顯示右耳約65分貝、左耳約85分貝，且常有鼻乾、口乾等不適，生活相當困擾，求助中醫。

請繼續往下閱讀...

趙念廷表示，鼻咽癌患者長期接受放射治療，易造成「氣陰兩虧」、津液不足與經絡失養，進而引發頭暈、耳鳴與口乾等不適。臨床治療多以益氣養陰、生津潤燥為原則，採用中藥方劑，由人參、麥門冬與五味子組成的生脈飲加減調理；臨床上亦可能以性質較平和的黨參替代人參，以利長期調理，並依患者體質加減運用，以達最佳療效。

放射治療後所引發的頭暈、耳鳴後遺症，選以中藥「生脈飲」調理，可依患者體質選用黨參替代人參，並搭配針灸，以達最佳療效。（台南市立醫院提供）

此外，搭配針灸完骨、風池、風府、天柱、聽宮、翳風、百會等穴位，促進頭頸部經絡暢通與耳部氣血循環，達到醒腦開竅、提升陽氣之效，有助緩解頭暈、改善耳鳴並提升整體生活品質。

趙念廷指鼻咽癌患者接受放射治療後，常因放射線影響鼻咽部黏膜、唾液腺及周邊組織，唾液分泌減少與黏膜乾燥，出現口乾、鼻乾症狀，並可能影響耳咽管功能。因耳咽管負責調節中耳壓力及分泌物引流，若功能受損，可能造成中耳通氣不良或分泌物積聚，形成耳悶塞、慢性中耳炎、耳鳴甚至聽力下降。

他提醒，因鼻咽癌腫瘤位置接近耳咽管與中耳結構，部分患者於放療後出現耳鳴、耳悶或聽力變化並不少見。建議患者平時多補充水分，避免辛辣、燥熱及刺激性食物，並維持口腔濕潤與良好清潔習慣，養成規律作息與適度運動。如出現耳鳴、耳悶或聽力異常等症狀，應及早就醫評估，經由適當治療與中西醫整合照護，改善放療後遺症。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法