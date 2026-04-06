自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 心理精神

解開長輩「囤物症」的情感死結 心理師：強制清理只會更嚴重

2026/04/06 12:10

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群建議，處理囤物問題時，千萬不要正面衝突；圖為情境照。（圖取自freepik）

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群建議，處理囤物問題時，千萬不要正面衝突；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在高齡化社會下，家中長輩「東西捨不得丟、家裡越堆越滿」，常成為家庭衝突的導火線。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，囤物症並非單純的衛生或生活習慣問題，而是一種與安全感、憂鬱情緒甚至輕微失智有關的心理狀態。若家人強行清理，往往只會引爆衝突，反而讓情況惡化。

羅惠群分析，囤物症常見可分為2種類型。第一類源自早年物質匱乏的恐懼感。許多長輩經歷過戰後或物資不足的年代，即便現在生活無虞，仍會下意識囤積衛生紙、乾糧，甚至把冰箱塞得滿滿，內心深處其實是「怕哪天會沒東西用」。

另一類則與社經地位與自我價值感有關，部分長輩透過撿拾回收物、囤積物品，來換取存在感與安全感，卻也因此衍生環境衛生與居家安全風險。

羅惠群指出，囤積的物品不只是物件，而是生活記憶與情感投射，「對很多一輩子住在同一個地方的長輩來說，家就是他們的身分認同。」他認為，當家人未經溝通就強行清理，長輩往往會覺得被否定、被剝奪，因而出現激烈反抗。

面對這樣的狀況，羅惠群建議，處理囤物問題時，千萬不要正面衝突。他提出「調虎離山」的方式，例如由家人帶長輩外出用餐、旅遊或回診，趁長輩不在時，由其他人員進行必要的重點清潔。若囤物行為與輕微失智有關，長輩事後通常不會對細節過度糾結，也能降低衝突風險。

不過，清理空間只是短期解方，真正的關鍵在於「社交連結」。羅惠群強調，囤物症往往與老年憂鬱、社交隔離高度相關。獨居、慢性病纏身，或與外界互動減少，容易讓長輩把安全感轉向物質，形成惡性循環，甚至加速認知退化。

他指出，陪伴不只是待在身邊，更是幫助長輩重新連結社會。家人可多安排固定探訪、陪同外出，或主動聯繫里長、社服中心、關懷據點進行訪視，讓長輩有穩定的人際互動與情感支持。

羅惠群提醒，透過聊天、活動與被關心的感受，能有效緩解焦慮與憂鬱，也有助延緩失智發展，形容社交刺激是大腦最好的保養品，「唯有讓長輩重新感受到與人的連結，囤物行為才有機會慢慢鬆動，回到更安全、健康的生活狀態。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中