解開長輩「囤物症」的情感死結 心理師：強制清理只會更嚴重

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群建議，處理囤物問題時，千萬不要正面衝突；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在高齡化社會下，家中長輩「東西捨不得丟、家裡越堆越滿」，常成為家庭衝突的導火線。新北市諮商心理師公會理事長羅惠群指出，囤物症並非單純的衛生或生活習慣問題，而是一種與安全感、憂鬱情緒甚至輕微失智有關的心理狀態。若家人強行清理，往往只會引爆衝突，反而讓情況惡化。

羅惠群分析，囤物症常見可分為2種類型。第一類源自早年物質匱乏的恐懼感。許多長輩經歷過戰後或物資不足的年代，即便現在生活無虞，仍會下意識囤積衛生紙、乾糧，甚至把冰箱塞得滿滿，內心深處其實是「怕哪天會沒東西用」。

請繼續往下閱讀...

另一類則與社經地位與自我價值感有關，部分長輩透過撿拾回收物、囤積物品，來換取存在感與安全感，卻也因此衍生環境衛生與居家安全風險。

羅惠群指出，囤積的物品不只是物件，而是生活記憶與情感投射，「對很多一輩子住在同一個地方的長輩來說，家就是他們的身分認同。」他認為，當家人未經溝通就強行清理，長輩往往會覺得被否定、被剝奪，因而出現激烈反抗。

面對這樣的狀況，羅惠群建議，處理囤物問題時，千萬不要正面衝突。他提出「調虎離山」的方式，例如由家人帶長輩外出用餐、旅遊或回診，趁長輩不在時，由其他人員進行必要的重點清潔。若囤物行為與輕微失智有關，長輩事後通常不會對細節過度糾結，也能降低衝突風險。

不過，清理空間只是短期解方，真正的關鍵在於「社交連結」。羅惠群強調，囤物症往往與老年憂鬱、社交隔離高度相關。獨居、慢性病纏身，或與外界互動減少，容易讓長輩把安全感轉向物質，形成惡性循環，甚至加速認知退化。

他指出，陪伴不只是待在身邊，更是幫助長輩重新連結社會。家人可多安排固定探訪、陪同外出，或主動聯繫里長、社服中心、關懷據點進行訪視，讓長輩有穩定的人際互動與情感支持。

羅惠群提醒，透過聊天、活動與被關心的感受，能有效緩解焦慮與憂鬱，也有助延緩失智發展，形容社交刺激是大腦最好的保養品，「唯有讓長輩重新感受到與人的連結，囤物行為才有機會慢慢鬆動，回到更安全、健康的生活狀態。」

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法