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健康網》《古惑仔》港星李道瑜過世 跌倒撞頭有這8警訊速就醫

2026/04/06 11:37

港星李道瑜在90年代因出演《古惑仔》電影系列紅遍兩岸三地。（資料照，香港星島日報）

港星李道瑜在90年代因出演《古惑仔》電影系列紅遍兩岸三地。（資料照，香港星島日報）

〔健康頻道／綜合報導〕90年代《古惑仔》電影系列紅遍兩岸三地，片中的綠葉演員港星李道瑜酒後不慎摔倒，撞擊到後腦，曾進行腦出血手術，但最終不治，享年58歲。有關頭部外傷處置，根據衛福部健保署衛教資料指出，必須先臥床休息，避免暈眩而再度摔倒，當頭部受外傷後造成腦出血，可引起頭痛、嘔吐、呼吸急促等狀況，一旦出現意識變差、昏睡、昏迷、劇烈頭痛等8症狀要立刻就醫。

1996年，李道瑜接拍《古惑仔之人在江湖》飾演沉穩多謀的「陳耀」，讓他名揚四海。李道瑜生前好友、港星「大佬B」吳志雄5日向港媒證實好友死訊，關於李道瑜死因，有中國媒體報導指他在酒後不慎摔倒，撞擊到後腦。對此，吳志雄也證實了相關說法，表示李道瑜曾進行腦出血手術，但最終不治。

頭部外傷會有哪些狀況？

健保署衛教資料表示，頭部外傷的定義是指，當頭部受外力撞擊導致腦部、顱骨或頭皮損傷。頭部外傷時立刻要做的事是，先臥床休息，避免暈眩而再度摔倒。造成原因大多為意外事件所造成，如車禍、高處墜落、鬥毆和跌倒等。

健保署說明，臨床表現以神經學的症狀為主，彼此之間有重疊或類似情形：

●腦震盪，腦實質未受損傷，撞擊當時可能有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐、暫時短期記憶喪失、意識模糊等症狀。

●腦挫傷，撞擊處鄰近的腦有實質損傷，常伴有顱內出血，除腦震盪的相關症狀外，依腦挫傷嚴重程度可引起昏睡、昏迷不醒、抽搐、肢體無力、行為或性格異常、呼吸急促等症狀。

●顱內出血（腦出血）血腫直接壓迫腦組織，造成傷害，可引起頭痛、嘔吐、呼吸急促、臉部或軀體抽搐、暈眩、肢體無力、肢體麻木和意識改變。

●腦撕裂傷及頭骨碎片，直接傷害腦組織，症狀與腦挫傷、顱內出血相同。

●頭部撕裂傷，可引起頭部表面皮膚、肌肉出血，通常需要縫合止血，若不處理會造成發炎、疼痛、糜爛和感染。

●腦水腫，腦細胞受傷之後，常發生水腫現象，導致神經功能損傷，也會造成顱內壓升高。

●腦缺血，常因顱內壓升高，導致腦部血液供應不足，而引起腦細胞的傷害或死亡。

什麼時候需要找醫師？健保署建議，在受傷當時及出院後出現以下局部神經學症狀，應緊急就醫：

1.意識變差、昏睡、昏迷。
2.連續嘔吐。
3.劇烈頭痛、頭暈、暈眩。
4.抽筋、抽搐。
5.視力變模糊、複視（看東西有疊影）。
6.肢體活動困難、無力、感覺異常、步履不穩。
7.行為或情緒改變，性格異常。
8.呼吸急促。

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