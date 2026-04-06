自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

健康網》女性手麻元凶找到了 2時期最易荷爾蒙作怪傷神經

2026/04/06 10:03

健康網》女性手麻元凶找到了 2時期最易荷爾蒙作怪傷神經

食農專家韋恩指出，更年期、產後哺乳期等雌激素快速下降的階段，腕隧道周圍的結締組織和滑膜可能出現發炎、水腫等變化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕雌激素失衡與腕隧道症候群之間是有關聯！食農專家韋恩指出，在更年期、產後哺乳期等雌激素快速下降的階段，腕隧道周圍的結締組織和滑膜可能出現發炎、水腫等變化，進而壓迫正中神經，導致手指麻痺與疼痛。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，從這個角度來看，當女性在懷孕、產後或更年期，體內雌激素大幅下降時，容易出現腕隧道症候群（手指麻痺、疼痛）等問題，背後的共同因素都指向雌激素的變化。而大豆異黃酮作為一種「植物雌激素」，有機會在飲食層面提供一定程度的輔助。

韋恩指出，說到大豆，大家可能第一時間想到豆腐、豆漿、納豆，這些豆製品裡，藏著一個近年來備受營養學界關注的明星成分─大豆異黃酮。

至於大豆異黃酮的研究範圍其實相當廣泛，目前被討論的潛在效益包括抑制膽固醇上升、預防心肌梗塞、改善骨質疏鬆、緩解更年期症狀，以及透過抗氧化作用帶來的抗老與皮膚保養效果。

韋恩表示，異黃酮之所以特別，是因為它的化學結構與人體雌激素（Estrogen）相似，能在體內發揮類似的調節功能。雌激素的角色不只和女性荷爾蒙平衡有關，它還參與了降低壞膽固醇、促進血液流動、調節血壓等生理機制。甚至有研究指出，雌激素水平與類風濕性關節炎的發生率存在關聯。

此外，大豆除了異黃酮，大豆本身也是不溶性膳食纖維的優質來源。不溶性纖維進入腸胃道後會吸水膨脹，增加飽足感，同時刺激腸道蠕動、促進排便。更重要的是，這些纖維在腸道中被分解後，能促進益生菌增殖，有利於整體腸道菌相的平衡。

因此，大豆對身體的好處，其實是「異黃酮＋膳食纖維＋優質植物蛋白」三重功效的加總，而不只是單一成分的功勞。不過，韋恩提醒，任何食物都不是萬靈丹。異黃酮的攝取也需要適量，尤其是透過高濃度補充劑攝取時，建議先諮詢專業醫療人員。但如果只是日常飲食中多喝杯豆漿、多吃塊豆腐，這種程度的攝取對大多數人來說是安全且有益的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中