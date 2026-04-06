健康網》女性手麻元凶找到了 2時期最易荷爾蒙作怪傷神經

食農專家韋恩指出，更年期、產後哺乳期等雌激素快速下降的階段，腕隧道周圍的結締組織和滑膜可能出現發炎、水腫等變化；圖為情境照。（圖取自freepik）



〔健康頻道／綜合報導〕雌激素失衡與腕隧道症候群之間是有關聯！食農專家韋恩指出，在更年期、產後哺乳期等雌激素快速下降的階段，腕隧道周圍的結締組織和滑膜可能出現發炎、水腫等變化，進而壓迫正中神經，導致手指麻痺與疼痛。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，從這個角度來看，當女性在懷孕、產後或更年期，體內雌激素大幅下降時，容易出現腕隧道症候群（手指麻痺、疼痛）等問題，背後的共同因素都指向雌激素的變化。而大豆異黃酮作為一種「植物雌激素」，有機會在飲食層面提供一定程度的輔助。

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韋恩指出，說到大豆，大家可能第一時間想到豆腐、豆漿、納豆，這些豆製品裡，藏著一個近年來備受營養學界關注的明星成分─大豆異黃酮。

至於大豆異黃酮的研究範圍其實相當廣泛，目前被討論的潛在效益包括抑制膽固醇上升、預防心肌梗塞、改善骨質疏鬆、緩解更年期症狀，以及透過抗氧化作用帶來的抗老與皮膚保養效果。

韋恩表示，異黃酮之所以特別，是因為它的化學結構與人體雌激素（Estrogen）相似，能在體內發揮類似的調節功能。雌激素的角色不只和女性荷爾蒙平衡有關，它還參與了降低壞膽固醇、促進血液流動、調節血壓等生理機制。甚至有研究指出，雌激素水平與類風濕性關節炎的發生率存在關聯。

此外，大豆除了異黃酮，大豆本身也是不溶性膳食纖維的優質來源。不溶性纖維進入腸胃道後會吸水膨脹，增加飽足感，同時刺激腸道蠕動、促進排便。更重要的是，這些纖維在腸道中被分解後，能促進益生菌增殖，有利於整體腸道菌相的平衡。

因此，大豆對身體的好處，其實是「異黃酮＋膳食纖維＋優質植物蛋白」三重功效的加總，而不只是單一成分的功勞。不過，韋恩提醒，任何食物都不是萬靈丹。異黃酮的攝取也需要適量，尤其是透過高濃度補充劑攝取時，建議先諮詢專業醫療人員。但如果只是日常飲食中多喝杯豆漿、多吃塊豆腐，這種程度的攝取對大多數人來說是安全且有益的。

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