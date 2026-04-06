健康網》每週抽幾次也危險！ 醫警告：腎臟正被「慢慢磨壞」

電子煙危害健康比抽菸還嚴重，亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，電子煙本身就是一個腎臟殺手；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕「改抽電子煙對健康比較好？」亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任打臉，並非沒有焦油與黑煙，就沒有毒害。

林軒任在臉書專頁「引人入腎-腎臟專科林軒任」發文分享，無論是傳統紙菸還是電子煙，腎臟都在默默承受著巨大的傷害。他拆解「電子煙比較健康」的世紀大迷思。

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菸草中的有毒物質會讓血管收縮、血壓升高，並且破壞血管的內皮細胞。最終導致慢性腎臟病，甚至走向洗腎的命運。傳統的紙菸抽吸，會明確導致腎臟損傷與惡化。

林軒任引述2025年發表在權威醫學期刊《BMC Public Health》（BMC公共衛生）上的一項大型美國國家級代表性世代研究，給出了非常明確的結論。這項研究分析了美國國家健康與營養檢查調查（NHANES）的數據，找來了872位成年人進行比對分析。

研究團隊發現了一個非常有趣的現象，抽電子煙的人，平均年齡29.7歲，比不抽煙的人（平均42.3歲）年輕許多。另外的觀察，這群電子煙使用者的身體質量指數（BMI）較低，罹患糖尿病的比例也比較低，於是誤以為電子煙是「安全」的選擇，所以放心地抽。

但是在這些年輕人血液檢查中，這群年輕人沒有糖尿病、體態較瘦，他們血液中的「可替寧」（Cotinine，尼古丁在體內的代謝物）濃度卻高得嚇人，反映出他們承受了極大的尼古丁暴露。

林軒任指出，沒有焦油的電子煙，依然會把腎臟推向慢性腎臟病（CKD）的深淵，可從3個隱藏面向：

●尼古丁引發的「氧化壓力」與「內皮細胞失能」：這就像是拿著微小的「砂紙」在你的血管內壁不斷摩擦。電子煙中的尼古丁與其代謝物，會在你全身的血管（當然包括腎臟那幾百萬條微血管）引發嚴重的氧化壓力與系統性發炎反應 。血管的內皮細胞一旦被這些「砂紙」刮傷，就會失去彈性，無法正常調節血流，這就是所謂的「內皮細胞失能」。

●促使腎臟「纖維化」的開關被打開：動物實驗發現，尼古丁會活化一種名為「菸鹼型乙醯膽鹼受體（AChR）」的通道。當腎臟一直受到尼古丁的刺激，這個開關被按下，腎臟組織就會開始不正常地產生疤痕組織，這在醫學上稱為「腎臟纖維化」。

●高溫裂解的「化學毒湯」直接侵襲：電子煙是透過加熱線圈來霧化煙油。在這個加熱的過程中，會產生許多熱降解產物（例如醛類等有毒物質），造成直接的細胞毒性損傷。

林軒任指出，就算每週抽上1-2天的人，罹患慢性腎臟病的風險，是不抽煙者的1.8倍；每週使用3天以上，風險直接飆升到不抽煙者的2.60倍。電子煙本身就是一個腎臟殺手。

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