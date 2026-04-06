透視腸道菌》抗近視新處方 補充1益菌可望延緩惡化

國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊

高度近視（High Myopia, HM）是全球導致失明的主要原因之一，尤其在東亞更是快速攀升。但至今，我們對它的治療仍非常有限。一直以來，近視都被當成「單純的眼睛問題」來看待，不過新的研究顛覆了這個觀念：原來腸道菌也可能參與其中。

科學家們分析了高度近視患者的腸道菌群與代謝物，並與健康人比較，接著進一步用小鼠模型驗證。他們利用16S rRNA 基因定序來檢視菌相變化，並透過代謝體學檢測血液中的腸道菌代謝物，最後還進行了糞菌移植（FMT）與代謝物補充實驗，來觀察是否能影響近視的發展。

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結果顯示，高度近視患者的腸道菌相發生明顯改變，益生菌的數量顯著下降。同時，血液中一種由腸道菌產生的代謝物──吲哚-3-乙酸（indole-3-acetic acid, 3-IAA）水平降低，且和近視的嚴重程度呈負相關。進一步實驗發現：將健康人的腸道菌移植到近視小鼠體內，可以提升血液中的 3-IAA，並延緩近視惡化。直接給予小鼠 3-IAA 口服灌餵，也有類似效果。機制上，3-IAA 能促進轉錄因子 SP1 結合到 COL1A1 基因啟動子上，增加膠原蛋白的合成，維持鞏膜結構的完整，從而抑制近視進展。這項研究首次揭示了gut-eye axis（腸-眼軸） 的存在，說明近視並非單純局限在眼睛，而是與腸道菌群、代謝物與結締組織之間有交互作用。對於醫學來說，這代表近視治療可能不只靠眼科手術或藥物，還能從腸道菌調控與代謝物補充著手。

對我們一般人而言，這項發現強調了「腸道健康與視力」之間的潛在聯繫。均衡飲食、增加益生菌與高纖飲食攝取，不只是幫助腸道，也可能在未來成為護眼策略的一部分。當然，3-IAA 或 FMT 目前仍屬於研究階段，還不能直接應用在臨床。未來高度近視的治療，可能不只是眼科醫師的任務，而是腸道菌專家與眼科醫師攜手合作的新領域。想像一下，未來「抗近視處方」可能是一種針對益生菌或吲哚代謝的營養補充劑，而不再只是眼藥水或手術。（國立陽明交通大學醫學院 生理學科暨研究所/微菌叢研究中心吳莉玲老師及其研究團隊）

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