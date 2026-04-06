健康網》噪音不只吵還傷身 醫建議調整環境＋運動排壓

專家表示，噪音確實會引發身心障礙，尤其是慢性失眠與情緒疾患，一旦噪音引發情緒易怒、難以入睡、偏頭痛等就要注意；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕現代人生活壓力大，生活在都市叢林，發生樓上樓下噪音問題紛爭時有所聞。台南就有一名陳姓女子，控訴鄰居養鳥放到陽台、鳥叫聲變尖銳，害她失眠到精神科就診，不只錄音舉證提告，還向對方求償。精神科醫師楊聰財指出，噪音確實會引發身心障礙，尤其是慢性失眠與情緒疾患，一旦噪音引發情緒易怒、難以入睡、莫名耳鳴、偏頭痛等，就是必須警覺的信號。

噪音為什麼會造成身心障礙與失眠？楊聰財表示，機制主要與人體的自律神經系統與內分泌反應有關，會引起3項反應：

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1.警報反應：人類的聽覺在睡眠中依然運作，這是演化而來的防禦機制。非預期的尖銳聲音（如案例中的鳥叫聲或敲擊聲）會觸發大腦皮質的覺醒反應，導致交感神經過度興奮。

2. 壓力荷爾蒙分泌：噪音會刺激腎上腺素與皮質醇（壓力荷爾蒙）分泌，導致心跳加快、血壓升高。即便人沒有完全清醒，睡眠結構也會從深層睡眠轉向淺層睡眠，影響大腦排毒（類淋巴系統運作）與修復。

3.身心障礙型態：長期受擾會導致廣泛性焦慮症、憂鬱症、自律神經失調，甚至引發創傷後壓力障礙，讓患者對特定聲響產生過度警覺。

楊聰財說明，長期暴露於環境噪音中，身心會從「應激」轉為「病理」狀態，產生的疾病，包括心血管疾病、專注力下降、記憶力減退、干擾血糖代謝。一旦民 眾覺察到自己情緒易怒，對於微小聲響感到異常煩躁，耐受力降低；睡眠片段化， 難以入睡，或即使入睡也容易驚醒；造成軀體化症狀，像是莫名耳鳴、偏頭痛、肌肉緊繃、消化不良；心理性補償行為： 開始過度依賴耳塞、白噪音，或因擔心噪音而不敢待在家中。以上這些都是民眾需警惕的信號，要留意自身的轉變。

除了法律訴訟之外，楊聰財建議，若民眾的條件允許，更換睡眠空間至較安靜的房間，或使用厚重的隔音窗簾。運動習慣，幫助代謝累積的壓力荷爾蒙，並維持良好的晝夜節律。

楊聰財總結，面對環境壓力，保護自我的第一步是建立心理界線，不讓外界的混亂徹底佔據內心的安寧。若失眠已影響日常工作，建議尋求精神科醫師或心理諮商的協助。

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