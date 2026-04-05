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健康網》夜市新寵「澱粉腸」爆紅 專家剖析成分大揭密

2026/04/05 18:13

中國的「澱粉腸」悄悄在台灣夜市露臉，食農專家韋恩指出，不是有毒物質，但在中國也是爭議頗高的食品。（取自「韋恩的食農生活」臉書）

中國的「澱粉腸」悄悄在台灣夜市露臉，食農專家韋恩指出，不是有毒物質，但在中國也是爭議頗高的食品。（取自「韋恩的食農生活」臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕最近中國的「澱粉腸」悄悄在台灣夜市露臉，食農專家韋恩指出，是一種低成本的加工肉製品，但也不是一定有毒，但品質差異非常大，在中國本地也很多質疑。

韋恩在臉書專頁「韋恩的食農生活」發文分享，他拆解「澱粉腸」，不是純肉腸，而是「肉（雞肉、鴨肉）＋澱粉＋調味（油脂、糖）＋膠體＋色素（磷酸鹽、增稠劑）」的產品。

韋恩指出，「澱粉腸」在中國也備受質疑，認為有3點原因，為多數爭議的加工食品：

●肉含量不明：
雖然在成分表上肉通常也都是排第一位，但也有業者坦承，「大部分都是澱粉，肉很少」。這其實未必違法，但會讓人有「過度宣稱」的感覺。

●肉的來源：
部分產品會用雞骨泥取代肉，來源可能是屠宰剩餘邊角料（雞皮、動物皮）或是骨架磨碎，甚至有報導指出，有不良來源疑慮，可能本來是動物食用的，非食品級。

●添加物過度：
為了調味，通常會高糖、高鹽、加上香料、色素、亞硝酸鹽、磷酸鹽、防腐劑替代品等等，對身體負擔需要注意。

依據「澱粉腸」主要加工成為，屬於「高度加工食品」，這類食品通常有工業化成分與添加物，而非單純原型食物。而在台灣，大家常吃的台式香腸、糯米腸、麵腸等加工食品，並不鼓勵常食用，可能會有致癌風險、高血壓、血糖波動、熱量高等問題。

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