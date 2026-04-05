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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》別再誤當痔瘡 醫曝3徵兆恐是大腸癌警訊

2026/04/05 21:16

血便不是小事，要小心可能是大腸癌警訊。專家揭3關鍵分辨痔瘡與大腸癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

血便不是小事，要小心可能是大腸癌警訊。專家揭3關鍵分辨痔瘡與大腸癌；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛福部資料顯示，大腸癌為國人發生人數最多的癌症，且呈每年快速增加的趨勢，每年約有1萬多人得到大腸癌，並有超過5千人因大腸癌死亡。不少民眾容易將大腸癌誤認痣瘡，關於大腸癌的危險徵兆，昕澄診所總院長林耿億指出，一旦民眾排便習慣改變，一下便秘，一下腹瀉，這絕對不是痣瘡，務必馬上就醫檢查，健康不要猜，以免錯過黃金治療期。

林耿億在臉書專頁「林耿億醫師」發文表示，如果民眾上完廁所後看到大便殘留有血絲，心中總是毛毛的。他進一步分享3招，讓民眾可以快速分辨是討人厭的痣瘡還是危險的大腸癌：

●第1招看顏色

痣瘡通常是鮮紅色，但是如果是暗紅色，甚至是帶一點紫色，就要提高警覺可能是大腸癌。

●第2招看形狀

痣瘡的血通常是滴下來的，大腸癌的血會混在糞便裡面，甚至帶有一點黏液，

●第3招看習慣

如果你發現自己的排便變細，或者一下便秘，一下腹瀉，這絕對不是痣瘡，務必馬上就醫檢查，健康不要猜，以免錯過黃金治療期。

衛福部衛教資料表示，大腸癌是可以早期發現早期治療，且治癒率很高的癌症。根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。依我國篩檢實證，每2年一次糞便潛血篩檢可降低40%大腸癌死亡率。

民眾可以如何預防大腸癌？衛福部建議民眾3項做法，包括：天天5蔬果，多吃蔬菜水果，少吃肉類，避免吃煙燻或燒烤食物；維持每日運動；2年一篩檢，定期糞便潛血檢查，可早期發現大腸癌，並有效降低2成死亡率。

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