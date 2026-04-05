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健康網》散步10年肌肉、骨密度竟流失 醫揭運動最常忽略致命4大盲點
〔健康頻道／綜合報導〕銀髮族每天都散步40分鐘，風雨無阻，前恩主公醫院腎臟科醫師李宗諺指出，確實「有在動」，也可能會「安逸的老化」，肌肉與骨密度正在悄悄流失。
李宗諺在臉書發文分享，很多人有盲點，在運動時忽略：肌肉有沒有感覺到一點累、呼吸有沒有變得喘、心跳有沒有明顯加快、關節有沒有被拉到有點「緊」的角度。若是上述4點都「沒有」，那麼身體正在安逸的老化。以下是他提出安逸盲點：
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●喜歡瑜伽的人：關節活動度很好，但可能從來沒有讓心跳真正快起來。
●喜歡慢跑的人：心肺還不錯，但肌肉系統可能長期缺乏足夠的阻力刺激。
●喜歡大重量訓練的人：肌肉系統確實得到了很好的照顧，但很多人同時非常抗拒有點喘的心肺有氧運動。
李宗諺引述美國運動醫學會，在綜合超過3萬名受試者的研究指出，不一定需要槓鈴，或者是彈力帶、徒手深蹲、甚至在家做，都能有效改善肌力與身體功能，對肌肉量的增長，低強度到高強度的阻力訓練，效果並無顯著差異，製造不安逸的方式，從來不只一種。
只要掌握住讓肌肉有點累、呼吸有點喘、心跳有點快、關節拉得的有點緊。李宗諺認為，這才是抗老化的底層邏輯。
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