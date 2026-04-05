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健康網》吳文忻乳癌擴散卡肺炎停化療 醫揭「沉睡10年病灶再復發」原因曝光

2026/04/05 17:16

前港姐吳文忻在IG發布最新影片，面容略顯疲態，說話語氣較慢尚有元氣。醫師要她不急出院，先將肺炎治療穩定再化療。乳癌防治基金會指出，癌症晚期病人要有與腫瘤長期共存的心理準備。（取自吳文忻IG）

前港姐吳文忻在IG發布最新影片，面容略顯疲態，說話語氣較慢尚有元氣。醫師要她不急出院，先將肺炎治療穩定再化療。乳癌防治基金會指出，癌症晚期病人要有與腫瘤長期共存的心理準備。（取自吳文忻IG）

〔健康頻道／綜合報導〕前港姐吳文忻在病榻上自拍且透露，乳癌復發，她於IG表示，最新的CT Scan報告並不理想，細胞變異擴散至肝臟並發現3cm腫瘤，並發現腦部左右兩邊各長了1cm腫瘤。目前她因肺炎狀況，化療暫停，出院時間未定。

吳文忻在IG上表示，原以為這次只是短暫的化療療程，沒想到入院檢查後確診肺炎，醫院暫停她的化療，並表示，癌症患者得肺炎，情況可大可小，要先讓肺炎狀況穩定，再談接下來療法。

根據乳癌防治基金會衛教資料，「腫瘤休眠」的現象早於1864年就被懷特博士（Dr.White）提出，指在原發腫瘤切除後很長時間才發生全身或局部的腫瘤復發。處於腫瘤休眠的病人，如同處於慢性疾病病人疾病完全控制的狀態，沒有臨床症狀，而且各種影像或任何檢查都無法發現病灶。

早期乳腺切除後處於臨床無病狀態的乳癌病人中，術後10-20年的復發率穩定在1.5%左右。臨床癌症休眠還常見於甲狀腺癌、腎癌、攝護腺癌以及B細胞淋巴瘤和黑色素瘤，而肺癌很少出現這種現象。

乳癌防治基金會表示，原發病灶長大的過程中，侵犯基底膜後，癌細胞會滲入血管內，造成血行及淋巴轉移，可能再停留或擴散到骨髓、淋巴結及肝、肺等其他器官，在此階段有些細胞可能死亡或成為孤立的休眠細胞，或形成休眠細胞腫塊，如無血管新生則處於休眠狀態不會變大，如有血管新生則變大而且多處擴散。

乳癌防治基金會建議，晚期癌症治療有幾個重要觀念：
●正視腫瘤的存在，要有與腫瘤長期共存的準備。
●要有足夠的抵抗力和營養支持，避免併發症，為與腫瘤長期共存營造有利而適當的條件。
●個人化治療使腫瘤休眠，而不一味追求腫瘤縮小或消失。目前最常用的腫瘤休眠方法仍是化療，但與傳統化療不同，並不要求通過化療使腫瘤減小或消失，而是適度的化療，使活躍生長和高侵犯性的癌細胞得以遏止，使之處於不活躍狀態。化療藥物並不是只有對癌細胞本身發揮作用，化學治療對癌細胞周遭的環境也會產生影響。

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