不是吃太多 是大腦沒收到飽訊號 日本「腹八分目」揭原因

現代人常因邊吃飯邊滑手機，導致大腦「漏接」飽足訊號而過量進食。日本「腹八分目」強調專注與放慢速度，有助於找回身體原本的停止線；情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕不少人都有越吃越多、體重失控的經驗，這往往不是因為缺乏克制力，而是大腦「沒收到飽的訊號」。日本流傳已久的「腹八分目」飲食法指出，進食應停留在剛剛好的餘裕狀態，而非吃到撐。這項跨越世紀的習慣，關鍵在於找回大腦與胃的連線。

根據科學網站《Science Daily》報導，現代人進食過量的主因之一在於「分心」。數據指出，高達70%的成年人與兒童在用餐時會使用手機或電子設備，這種行為會阻斷感官與大腦的連結。當注意力被螢幕綁架，大腦會因漏接化學訊號而反應遲緩，導致人們在身體已經飽足時，仍機械性地持續進食。

請繼續往下閱讀...

生理機制顯示，胃部傳遞飽足訊號給大腦通常存在時間差。若進食速度過快，大腦會處於「斷訊狀態」，讓人誤以為還需要更多食物。日本「腹八分目」的核心不在於刻意少吃，而是透過放慢節奏，給大腦足夠的時間接收「已經夠了」的資訊，找回身體原本的停止線。

相較於精算每一卡路里，這套方法更像是一種找回感官主權的飲食練習。用餐時應暫時關閉螢幕，專注於咀嚼與食物風味，只要察覺飽足感來到八分，就應果斷放下餐具。醫療界提醒，這套哲學並非快速減重的解藥，而是讓身體不再犯錯的煞車皮，唯有找回對身體的覺知，才能建立可長期維持的健康模式。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法