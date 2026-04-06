吃潤餅134人就醫》潤餅放冰箱更危險 醫籲：外帶2小時完食

清明節吃潤餅，博田國際醫院胃腸肝膽科醫師吳宗勤建議，最好「現做現包現吃」，勿冷藏後回溫吃。（資料照）



首次上稿：04-05 14:44

更新時間：04-06 14:50

〔健康頻道／綜合報導〕清明吃春捲（潤餅）源自古老的「寒食節」禁火習俗，高雄正義市場春捲疑似發生大規模的食物中毒事件，格外受注目。博田國際醫院胃腸肝膽科醫師吳宗勤指出，難得吃一回，最好「現做現包現吃」。若要外帶，務必在2小時內食用完畢，更不要冷藏後回溫吃。

高雄正義市場潤餅事件，截至6日上午9時，共接獲10家醫療院所通報134人，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。

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吳宗勤在臉書專頁「腹內的日常 吳宗勤醫師」發文分享，潤餅食材繁雜、含水量高，且常在常溫下存放，確實是食物中毒的高風險。他剖析4種食材暗藏風險：

●蔬菜類（高麗菜、豆芽菜）：通常經川燙後脫水，但若脫水不徹底，高含水量會成為細菌滋生的溫床。

●蛋白質類（紅糟肉、蛋酥、豆乾）：這些食材蛋白質含量高，若存放在常溫，細菌會呈倍數成長。

●花生粉與糖粉：花生粉若受潮，容易產生黃麴毒素；此外，糖粉吸濕後會讓潤餅皮變軟，加速腐敗。

●潤餅皮：屬於澱粉類，常溫存放過久易受仙人掌桿菌污染。

吳宗勤表示，常見食物中毒細菌：

●金黃色葡萄球菌：嘔吐、劇烈腹痛、脫水（症狀發生極快）。

●仙人掌桿菌：澱粉類（潤餅皮）存放於室溫過久。嘔吐（症狀較輕）、腹瀉。

●沙門氏菌：雞蛋（蛋酥）、肉類受污染。發燒、腹痛、腹瀉（有時帶血）。

●腸炎弧菌：若潤餅內含有蝦仁等海鮮。劇烈腹痛、水樣腹瀉。

在清明連假遭受食物中毒，吳宗勤建議採取BRAT飲食原則

●B （Bananas）：香蕉（補充鉀離子）。

●R （Rice）：白飯、麵線或麵條（易消化的澱粉）。

●A （Applesauce）：蘋果泥（含果膠，有助便成形）。

●T （Toast）： 白吐司（避免抹醬）。

但在腸胃或症狀還未消除前，吳宗勤建議，避免高油、高糖等食物、乳製品、高纖維、辛辣與咖啡因。

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