健康網》正義市場爆春捲疑食物中毒134人就醫 營養師點名危險食材

高雄正義市場春捲疑似發生大規模的食物中毒事件。營養師劉學民提醒，配料中的蛋、豆干最易遭污染，格外要注意備食的溫度，圖為衛生局前往稽查照。（高雄市衛生局提供）

首次上稿：04-05 14:44

更新時間：04-06 14:15

〔健康頻道／綜合報導〕高雄正義市場春捲疑似發生大規模的食物中毒事件，據高雄市衛生局已接獲10家醫療院所通報134人通報，患者陸續出現腹瀉、嘔吐、腹痛、噁心、發燒等腸胃道不適症狀就醫。營養師劉學民於臉書專頁「營養師Couple食記」指出，豆干、雞蛋都算是食安高風險食材，不排除疑遭沙門氏菌入侵。

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衛生局於4月5日一早派員前往事發春捲攤位調查，並立即依法要求停業7日待勘。現場店家僅剩販售春捲皮，已無前一日剩餘食餘，抽驗春捲皮、花生粉、糖粉、冰塊4件食材、熟食砧板及熟食刀具等環境檢體2件，以及員工及患者人體檢體8件，感染病原俟採檢檢驗結果後釐清。相關事證經研判若有違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，將裁罰6萬元以上2億元以下罰鍰。

業者針對春捲所包之食材僅提供內容物3菜（豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔）、蛋白質（香腸、豆干）、調料（糖粉、花生粉），後經調查內容物還有蛋品、肉絲，經向業者確認無誤，業者刻意隱匿拒絕規避吐實蛋品及肉絲，導致疫情調查判斷完整性，本局依《食品安全衛生管理法》第41條暨同法47條加重裁罰36萬元。

根據食藥署衛教資料指出，沙門氏桿菌廣泛存於動物界，可經由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等途徑污染食品。有以下4種感染途徑：

1.主要中毒原因食品為受污染的畜肉、禽肉、鮮蛋、乳品、魚肉煉製品等動物性食品。

2.豆餡、豆製品等蛋白質含量較高的植物性食品。

3.可由環境媒介或由人、貓、狗、蟑螂、老鼠等接觸食品而產生二次污染。

4.在2018年歐盟引起沙門氏桿菌感染主要原因為食用「雞蛋與蛋製品」，其次為烘焙製品及複合調理食品。

劉學民表示，很多人都認為，潤餅配料不是都有炒熟，而食材通常有高麗菜、豆芽菜、豆干、蛋皮，再加上花生糖粉，雖然都有炒過加熱，但可能放著備用而冷卻放置時間太久，導致食物降溫落在危險溫度帶。他指出，通常在攝氏7-60度細菌易大量繁殖故稱為危險溫度帶。

因此，潤餅最常用豆干、雞蛋都算是食安高風險食材，因蛋白質比例高又含水，容易滋生細菌，而雞蛋易有沙門氏桿菌風險。

所幸，據衛生局表示，其中96人就醫後返家休養、7人留院觀察，2人就醫治療中、29人住院持續治療中。

衛生局指出，攤商「無投保產品責任險」，相關消費者若證實因食品中毒就醫，依法可依據「就醫單據（如診斷證明書），針對醫療費用、減少工作收入、精神慰撫金等損害請求賠償」，倘若雙方若無處理共識，消費者可向市府消費者服務中心（專線：1950）申訴尋求協助。

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