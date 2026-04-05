健康網》玩雲霄飛車別大意 醫警：恐引爆失明危機

專家表示，高度近視與人工水晶體患者，搭雲霄飛車後恐增加視力風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕一名51歲男子長期僅靠右眼看世界，後因白內障手術，植入人工水晶體，卻在日本旅遊搭乘雲霄飛車時，突感眼前一片黑矇，返台後仍未恢復。經檢查竟是人工水晶體脫位，台北長庚眼科醫師陳宏吉提醒，高度近視、曾接受眼部手術者，若突然出現視力模糊、黑影，務必立即就醫。

陳宏吉於臉書專頁「阿吉醫師之 Eye 的故事」發文分享，51歲從事科技業男子，年輕時左眼因外傷接受過多次治療，最後做3次角膜移植，仍不敵排斥，視力始終沒有恢復，後來幾乎只能靠右眼看世界。5年前，右眼因高度近視提早出現白內障，只好接受白內障手術，植入人工水晶體。好在手術後視力很好，生活工作都沒問題。

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陳宏吉表示，今年農曆過年，全家開開心心飛去日本旅遊，還在遊樂園搭雲霄飛車，正當高速俯衝、腎上腺素飆升的瞬間，他突然覺得右眼一陣黑矇。一開始還以為只是太刺激、腦部暫時缺血，想說休息一下就好，沒想到回台灣視力還是沒有恢復，因此就醫治療，檢查後發現竟是人工水晶體脫位。

陳宏吉說明，醫療團隊隨即進行手術，將脫位的人工水晶體重新固定。不過術後因氧化壓力影響，患者角膜內皮細胞幾乎消失，角膜嚴重水腫，視力僅剩0.1，情況一度危急。經後續治療與密切追蹤，角膜厚度明顯下降，角膜內皮細胞密度回升，視力也恢復至1.0，病人又重拾正常生活。

陳宏吉提醒，高度近視、曾做過眼部手術，或有人工水晶體的人，如果突然出現視力模糊、黑影、晃動感、雙影、視力下降，一定不要拖，趕快找眼科醫師檢查，才能避免視力永久受損，守住看世界的視力。

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