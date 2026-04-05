自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

不必每週3天奔波醫院 8旬嬤選在家「洗腰子」展笑顏

2026/04/05 13:38

腎臟科醫師張凱迪表示，醫護人員會指導腹膜透析操作流程，讓洗腎患者與家屬即使毫無醫護背景，也能安心在家完成自助透析治療。（台南市立安南醫院提供）

腎臟科醫師張凱迪表示，醫護人員會指導腹膜透析操作流程，讓洗腎患者與家屬即使毫無醫護背景，也能安心在家完成自助透析治療。（台南市立安南醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕82歲的許阿嬤罹患長期慢性腎臟病，腎功能逐漸下降，醫師評估需準備透析治療。孫女不捨阿嬤年輕時已為家庭奔波大半輩子，如今白髮蒼蒼還要為「洗腰子」（洗腎）每週3天往返醫院。安南醫院腎科團隊安排「醫病共享決策」會談，協助阿嬤與家人充分了解透析治療選項，家人有共識地為了「患者生活自由」，選擇俗稱「洗肚子」的腹膜透析。

台南市立安南醫院腎臟科醫師張凱迪表示，腹膜透析有與「血液透析」不同的優點，包括：在家裡就可以做，不必每週3次往返醫院、要在醫院待上4至5個小時；不必忍受粗針穿刺血管的痛楚；飲食限制也比血液透析寬鬆，還能多吃幾口水果。

張凱迪提到，在醫病共享會談的說明上，阿嬤聽到「水果」這關鍵字，讓原本眉頭緊鎖的她瞬間展顏笑問：「安餒，我還可以吃香蕉、橘子嗎？」衛教人員點頭說，相較於血液透析，腹膜透析病人可以攝取稍多含鉀的食物，水果、蔬菜的選擇也更自由，通常不必事前燙煮。

患者阿嬤的孫女經過訓練後，已能在家安心協助阿嬤，讓透析後的生活與從前日子幾乎沒有太大的變化，無須固定每週3天到醫院洗腰子了！

據研究顯示，腹膜透析與血液透析在患者長期存活率上沒有絕對優劣之分，但腹膜透析確實有3大相對優勢：（1）飲食較為自由；（2）治療時間彈性，可維持更多社會活動；（3）透析過程較為溫和，對心臟功能較差者較友善些。

儘管如此，在台灣接受腹膜透析的病人仍不到1成，患者與家人最常見的顧慮是「怕自己不是醫護人員，在家操作恐會出錯」。張凱迪認為，實際上在醫療團隊詳細指導與確認後，大多數患者、家屬，甚至語言能力有限的照護者也能安全執行。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

載入中