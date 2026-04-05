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健康 > 心理精神

越想吃得健康竟然反而更傷身？ 研究揭飲食迷思

2026/04/05 13:28

研究指出，真正的健康飲食並非嚴格的自我設限，而是傾聽身體訊號與建立良好的飲食觀念；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

研究指出，真正的健康飲食並非嚴格的自我設限，而是傾聽身體訊號與建立良好的飲食觀念；圖為情境照。（圖擷取自shutterstock）

〔編譯陳成良／綜合報導〕越努力吃得健康，身體真的會變得更好嗎？研究指出，過度執著於食物內容，可能伴隨心理焦慮與飲食失調。這不是因為高熱量食物消失了，而是過度控制飲食，可能影響身體對飢餓與飽足的自然反應。

根據科學媒體《ScienceAlert》報導，多數人將健康飲食等同於嚴格挑選食材，卻完全忽略了進食行為與心態的影響。醫學界觀察到一種被稱為健康飲食症（Orthorexia nervosa）：一種過度強迫自己僅能攝取純淨、健康食物的心理障礙。這類人群的飲食清單看似無懈可擊，卻經常伴隨社交孤立、人際關係緊繃以及生活品質嚴重下降的代價。

過去社會對於體重與肥胖的恐慌，促使民眾對卡路里斤斤計較，進而出現各種不良的飲食行為。越來越多科學證據表明，與其嚴格限制食物種類，不如轉向直覺飲食（Intuitive eating）：一種信任身體內部訊號，依照真實飢餓感與飽足感來決定進食時機與份量的生理模式。研究指出，這項機制的調整不僅可能有助於維持身心狀態，更與較穩定的身體質量指數（BMI）呈現正相關。

要落實這套模式，必須先學會辨識身體的能量耗損與飽足節點，而非依照時間表強迫進食。專家建議，民眾應嘗試解除特定食物的違禁品標籤，將少量以往畏懼的零食融入日常餐飲中，這種作法能有效削弱對食物的恐懼與支配感。同時，增加與親友共餐的頻率，讓食物回歸社會與文化連結的媒介，同樣可能有助於改善整體健康狀態。

針對患有糖尿病或乳糜瀉等特定疾病的患者，仍需在醫療指引的絕對框架內執行飲食計畫。不過，一項針對第二型糖尿病患者的觀察發現，在安全範圍內具備直覺飲食習慣的個體，其血糖控制表現較佳。報導最後強調，若民眾發現自身對食物的控制慾已嚴重干擾日常生活，應尋求專業醫師評估，避免飲食失調惡化。

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