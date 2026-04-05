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川普100％專利藥關稅 林靜儀：不會讓台灣藥變貴

2026/04/05 12:44

衛福部次長林靜儀。（資料照）

衛福部次長林靜儀。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕美國近期公布最新關稅政策，針對輸入美國的專利藥品及其原料藥課徵100%關稅，引起外界關注。衛福部次長林靜儀指出，我國輸美藥品以學名藥及學名藥的原料藥為主，屬於「暫時豁免關稅」項目，且美國相關政策影響的是「賣去美國」的「專利藥品」，並不會導致台灣的藥變貴。

美國於美東時間4月2日公布藥品232關稅行政命令，針對輸入美國之「專利藥品及其原料藥」課徵100%關稅，但對於已經與美國政府簽訂回流生產或最惠國藥價協議的企業，給予暫時性更優惠稅率，另這次行政命令暫時豁免學名藥及其原料，不過將於1年內重新評估。

據我國藥品出口統計，2024年學名藥出口額計約新台幣84.72億元，佔整體輸美製劑外銷產值86.5%，輸美原料藥出口額計約新台幣5.44億元，佔我國整體原料藥外銷產值9.9%；另我國輸美藥品1項為專利藥品，出口額約新台幣13.2億元，佔我國整體輸美製劑外銷產值13.5%。

林靜儀指出，我國輸美國的藥品以「學名藥及學名藥之原料藥」為主，都屬於暫時豁免關稅 的部分，輸美的專利藥品則只有1項，業者除持續於國內生產製造外，也已規劃在美投資設廠，進行海外市場佈局。

此外，林靜儀強調，美國這次的行政命令目的是引導藥廠到美國設廠製造，將造成的是美國國內的「進口專利藥」變貴，而不是台灣的藥變貴，我國自美國進口藥品則依然沒有關稅，這次台美關稅談判也不會影響進口藥品價格、亦不致影響自美輸入台灣的藥品供應。

林靜儀表示，去年行政院已核定「國家藥物韌性計劃」，將計劃性培植、支持我國製藥業者國藥國造、國藥國用，從國內產業端建立藥品供應韌性，食藥署也會精進自美進口之藥品審查程序，以利民眾用藥可近性。

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