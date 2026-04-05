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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

清明節潮濕溫暖潤餅久放恐變質 嘉縣衛生局教這樣吃最健康

2026/04/05 12:53

嘉義縣衛生局提醒民眾，氣候潮濕溫暖，潤餅常溫下勿久放。（記者王善嬿攝）

嘉義縣衛生局提醒民眾，氣候潮濕溫暖，潤餅常溫下勿久放。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕高雄市爆發疑似潤餅食物中毒案，嘉義縣衛生局提醒，清明節適逢季節交替，天氣逐漸潮濕溫暖，潤餅餡料水分高且蛋白質豐富，常溫久放易成為細菌溫床而導致變質，應注意冷藏並現包現吃。

此外，縣衛生局表示，潤餅配料豐富，若未注意選擇與比例，容易攝取過多油脂與熱量，建議採「2多2少」原則，用天然原型食材取代加工品，保留食材風味，吃得更健康，「多」選用彩椒、胡蘿蔔及高麗菜等色彩鮮艷的原型蔬菜，增加纖維且幫助腸道蠕動；「多」選豆製品、蛋及雞肉增加飽足感；減「少」紅肉與加工品，也減「少」糖粉與油麵用量，降低油脂與鈉攝取量。

嘉縣衛生局建議，潤餅配料多用原型食材、營養均衡。（記者王善嬿攝）

嘉縣衛生局建議，潤餅配料多用原型食材、營養均衡。（記者王善嬿攝）

縣衛生局建議，每餐建議攝取熱量為600至800大卡，而潤餅熱量約400至500 大卡，每天以1至2捲為限並取代正餐，避免熱量超標。

縣衛生局提醒，享用潤餅美味之餘，不要忘了保持身體活動，可依照WHO「533運動法則」，每週運動5次或累積150分鐘以上，每次至少30分鐘，並讓心跳達每分鐘130下，提升心肺功能，日常生活多活動、少久坐，搭配肌力與伸展訓練，促進整體健康。

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