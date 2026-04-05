健康網》控鄰居養鳥噪音害失眠 長期恐引發精神障礙

一名陳姓女子控訴鄰居蔡女養鳥放到陽台害她失眠。（圖為文鳥等鳥類示意圖，與本案無關，記者王俊忠攝）

〔健康頻道／綜合報導〕噪音讓人抓狂！一名陳姓女子控訴鄰居蔡女養鳥放到陽台、鳥叫聲變尖銳，害她失眠到精神科就診，錄音舉證提告欲向蔡求償，顯示都市生活裡的噪音問題值得關注。根據高雄市政府環境保護局網站資料指出，一般人對聲音的感受，一旦超過70dB可能引發身心不適與疾病。要注意的是，人體長期處在噪音的環境之中，容易引發聽力障礙、失眠、心血管疾病，甚至演變成神經衰弱、憂鬱或精神分裂症。

陳女主張，從2025年9月間，蔡女把鳥放在房子2樓前陽台、叫聲尖銳，多次受到驚嚇；蔡女還長期製造拖椅子、敲打、大聲放音樂等噪音，嚴重影響其居住安寧致睡眠差、失眠，還到精神科就診，為此提告求償。

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事實上，噪音問題向來是都市生活的困擾之一，3年前女星隋棠亦曾遭控噪音擾鄰，後來與鄰居各說各話越演越烈，當時引起不少藝人名嘴紛紛出來講述自身遇到惡鄰的經驗。

噪音對健康的影響

什麼是噪音？根據高雄市政府環境保護局網站資料表示，噪音是指會讓人感到困擾、不悅或造成身體危害的聲音。根據環保法規，只要超過法定分貝標準，不論聲音是否悅耳，都視為「噪音」。分貝（Decibel, dB（A））是聲音強度的單位，一般人能聽見的範圍為 0-140 dB（A）。

該網站資料說明，一般人對聲音的感受，50dB以下舒適。50–70dB稍感不適。超過70 dB可能引發身心不適與疾病。

高雄市政府環境保護局網站資料提到，人體長期處在噪音的環境之中，會依音量強度及持續時間長短不同，對身體逐漸造成以下的傷害及疾病，包括：聽力障礙，毫無防護地置身於80分貝以上的噪音中，會使聽覺細胞逐漸受損；心血管疾病，長期生活在70分貝至80分貝以上的環境中，可使人動脈收縮、心跳加速、供血不足、出現血壓不穩、心律不整、心悸等症狀，甚至演變成冠心病，心絞痛、腦溢血及心肌梗塞。

噪音甚至破壞人體正常運作，可能使中樞神經功能失調、大腦皮質興奮及抑制功能失去平衡，導致身體出現失眠、多夢、頭痛、耳鳴、全身乏力等現象。更要注意的是，噪音會使人腎上腺素分泌增加，以致容易驚慌、恐懼、易怒、焦躁，甚至演變成神經衰弱、憂鬱或精神分裂症。

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