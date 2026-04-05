台中一名男子清洗水塔時意外觸電昏迷 幸學徒及時施以CPR並報警挽回一命

警消到場協助將張男送醫。（民眾提供）

〔記者歐素美／台中報導〕54歲張姓男子在台中市潭子區一處社區大樓清洗水塔時，疑似誤觸電線倒地昏迷、失去意識，幸現場18歲的游姓學徒見狀，即時為張男施作CPR並報警，警方與救護人員迅速到場處置，張男恢復意識後被送往慈濟醫院檢查，挽回一命。

這起事故發生在今年3月31日上午8時43分左右，張姓男子（54歲）在潭子區一處社區大樓頂樓清洗水塔時，疑似誤觸電線而倒地昏迷、失去意識，同在現場的游姓學徒（18歲）見狀，處變不驚，立即為張男施作CPR並報警。

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由於事發地點位於大樓高處，周邊防護設施較不足，增加救援難度，大雅警分局頭家派出所警員黃賀瑜、劉皇均趕抵現場，協助救護人員將傷者安全移至地面，並配合後送醫院治療。

警方表示，游姓學徒雖非專業醫護人員，目睹意外發生後，冷靜應變，立即施作心肺復甦術並通報警消，成功爭取寶貴救援時間，展現良好應變能力，緊急時刻正確應對，協助延續生命，值得肯定。

大雅警分局呼籲，民眾從事高處及用電相關作業時，務必加強安全防護措施，並可多加參與CPR及AED訓練，以提升緊急應變能力，共同營造安全生活環境。

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