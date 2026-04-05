健康網》恙蟲≠蟲！ 醫破解90％人都搞錯了

為避免遭蜱蟲叮咬，民眾從事戶外活動最好穿著長袖衣褲，做好個人防護措施。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕恙蟲病的病原體其實不是蟲！皮膚專科醫師蔡文騫表示，恙蟲病真正的致病原是一種立克次體，但是立克次體不是蟲，是一種很小很小的細菌。

蔡文騫指出，恙蟲認真來說也不屬於6隻腳的昆蟲綱，而是8隻腳的蛛形鋼，應該正名為恙螨。皮膚科專科醫師盧俊瑋進一步解釋，恙蟎主要在幼蟲期寄生，並非真正吸血，而是吸食宿主的組織液。其叮咬後常可留下典型的焦痂，在恙蟲病中尤其具有診斷意義，且這種焦痂常被描述為無痛性。

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硬蜱。（取自疾管署）

每年4、5月恙蟲病開始出沒，6、7月開始進入高峰，蔡文騫說，也不是所有的螨蟲都會傳染立克次體，在台灣主要是地里恙螨，主要的宿主是老鼠，當帶菌的幼蟲叮咬人類時，會意外把病原菌傳給人類，造成感染症。

恙蟲病的流行地區之前主要是花東、南投，潛伏期可以一週或更久，特色包括發燒、頭痛、淋巴結腫大，傷口處無痛的焦痂，皮膚在軀幹四肢出現非特異性的紅疹等等。

恙蟎。（Trop Biomed. 2013 Sep;30（3）:547-51.作者Madinah A等）

恙蟲病不會人傳人，防治的方式包括滅鼠，清除雜草，還有穿長袖衣物、使用防蚊液

他說，其實恙螨幼蟲非常小，只有0.2mm左右，肉眼幾乎看不到，不少人弄錯，將硬蜱誤為恙螨。而硬蜱不會傳染恙蟲病，它真正傳染的是萊姆病，這是一種螺旋體疾病，是跟恙蟲病完全不同的細菌，蜱蟲在登山時很容易變成帶回家的禮物，吸血後會鼓起一球紫黑色身體，可以小心移除，但它真的不是恙蟲。

盧俊瑋表示，蜱蟲則在生活史中的不同階段都可能吸血，會直接附著在皮膚上吸血一段時間。蜱蟲叮咬後，局部可能出現充血、水腫，甚至持續性的發炎反應。如萊姆病、艾利希氏體症等。不同地區的蜱蟲種類不同，相關疾病也會有所差異。

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