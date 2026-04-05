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健康 > 心理精神

清明時節雨紛紛》情緒起伏非壞事！醫：那是修復的開始

2026/04/05 22:20

板橋王威堯診所院長王威堯醫師指出，清明這個過程，不只發生在心理層面，也同步展現在腸道與免疫系統之中。

板橋王威堯診所院長王威堯醫師指出，清明這個過程，不只發生在心理層面，也同步展現在腸道與免疫系統之中。

〔健康頻道／綜合報導〕清明前後，許多人會發現自己變得比較容易被觸動。看到舊照片會出神，聽到熟悉的旋律會不自覺停下來想一會兒；身體上，腸胃似乎也悄悄出現變化，有人排便次數增加，有人覺得腹部比較空、比較清爽，甚至開始自然想調整飲食內容。板橋王威堯診所院長王威堯醫師指出，這個過程，不只發生在心理層面，也同步展現在腸道與免疫系統之中。

王威堯表示，從西醫角度來看，清明代表節律調整進入下一個階段。經過春分期間，神經、內分泌與腸道菌的重新對頻，身體開始將能量從「調整模式」，逐步轉向「修復模式」。

在神經與內分泌層面，清明時期，自律神經的切換逐漸趨於穩定，副交感神經所主導的修復功能開始佔據更重要的位置。這會讓人比較容易進入內省狀態，注意力自然轉向內在感受，而不是持續對外界刺激做出反應。這也是為什麼，清明常被感覺為一個比較靜、比較深的節氣。

清明時期，腸道菌相已完成從冬季低代謝狀態，轉向春季活躍狀態的初步轉換。與短鏈脂肪酸產生、腸道屏障修復與免疫調節相關的菌群活性進一步提升，使腸道正式進入「整理與重建」階段。這樣的菌相變化，會促進腸道上皮細胞更新，並改善腸道蠕動的節律，讓消化與排泄變得更有秩序。王威堯解釋，這也是為什麼，有些人在清明前後會自然感覺排便較順、腹部較清爽，甚至對油膩或過度加工的食物興趣降低。

他在臨床上發現，清明前後常見的狀況包括：情緒變得比較柔軟、容易回顧過去，同時腸胃功能改善，或排便節律開始重新建立。不過，王威堯也提醒，清明的修復與清理，最怕被過度干擾。如果在這個時候強迫自己維持高強度工作、長時間熬夜，或刻意壓抑內在感受，反而容易打斷神經與腸道的修復節奏，讓疲勞與情緒卡在原地。他也指出，清明是一個非常關鍵的過渡節氣。

「如果你最近覺得自己比較容易感傷，但同時身體好像也變得比較清爽，其實不用擔心」，王威堯最後表示，「那只是你的神經與腸道，一起在幫你，把春天整理乾淨。」

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