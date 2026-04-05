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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

清明時節雨紛紛》台韓日祭祖有玄機 中醫師曝降肝火、重整氣場

2026/04/05 23:57

清明到來了，中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，不少鄰近國家習俗都有著老祖宗的智慧，要大家降肝火、重整氣場；圖為情境照。（圖取自freepik）

清明到來了，中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，不少鄰近國家習俗都有著老祖宗的智慧，要大家降肝火、重整氣場；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕清明到來了，中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，東亞南方地區吃「青團」的習俗、南韓人過的是「寒食節」有著「省墓」習俗、日本沖繩與琉球地區保留著名為 「シーミー（Siimii）」 的族群祭祖習俗。

劉郁辰表示，進入清明後，溫度明顯升高、濕度增加，氣候從「早寒晚涼」轉為「濕暖」。從中醫角度看，春屬木、應肝，肝氣在此時最旺。

肝主疏泄、喜條達而惡抑鬱，若氣機不暢，就容易出現頭暈、胸悶、情緒易怒、頭暈、胸悶、情緒易怒、春睏、倦怠、過敏等症狀。儘管，各國各地習俗不太一樣，但有養生意味在其中。

●東亞南方吃「青團」：
用艾草或青草汁揉入糯米團中，包上豆沙或芝麻餡。青團的青色象徵新生與春氣，艾草清香能驅濕祛穢，也是一種草本養生的智慧。
劉郁辰解釋，每一個清明的食物都有著「氣機流通」的寓意。青色入肝，能舒氣；紅豆象徵火氣，能化濕；艾草清香，能通竅驅邪。

●南韓要去「省墓」：
南韓的「寒食節」與清明相近雖然名稱不同，精神卻相通——重視掃墓敬祖、紀念先人。這天家人會到祖墳「省墓」（성묘 Seongmyo），修整雜草、獻上食物與酒。傳統上會禁火、吃冷食，以示對祖靈的敬意。

劉郁辰指出，「禁火、吃冷食，原本是讓人收斂、安靜的儀式。春氣過盛容易躁，透過寒食節這種『暫緩升發』的行為，其實是在幫人體的肝氣降一點火。」

●日本琉球的清明祭：
日本雖沒有正式的「清明節」，但沖繩與琉球地區保留著名為 「シーミー（Siimii）」 的族群祭祖習俗。人們會在春天掃墓、在墓地前鋪席野餐，全家共享飯菜、聊天、祭拜祖靈。這個畫面和台灣清明祭祖後的「掃完墓去踏青」如出一轍。

劉郁辰認為，「清明」不只是一場追思，也是一次「家族氣場重整」的節點。

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