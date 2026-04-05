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健康 > 抗老養生 > 中醫藥

清明時節雨紛紛》掃墓其實在養生 中醫師解析身心調理術

2026/04/05 06:00

清明，是春天最明亮的一刻，象徵萬物甦醒、氣機上升、天地清明。中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，「掃墓」的動作，從中醫角度看，也是一種身心同步的淨化；圖為情境照。（圖取自freepik）

清明，是春天最明亮的一刻，象徵萬物甦醒、氣機上升、天地清明。中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，「掃墓」的動作，從中醫角度看，也是一種身心同步的淨化；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕最近問候詞：「你掃墓了嗎？」今（5）日是24節氣之一的「清明」，中和新生堂中醫院長劉郁辰指出，這種「掃墓」的動作，從中醫角度看，也是一種身心同步的淨化。

劉郁辰表示，清明，是春天最明亮的一刻，象徵萬物甦醒、氣機上升、天地清明。劉郁辰指出：「這個時候的陽氣像小樹芽剛破土，該升、該動、但不能太急；若氣鬱住，就容易春睏、頭悶、情緒卡卡。」別忽略中醫養生特色，強調清、疏、養、動。

●清：清心、清頭、清濕氣
多吃綠色蔬菜（菠菜、豆苗、艾草、香椿）、薏仁與綠豆類食物，有助利濕清熱。也可飲菊花茶、薄荷茶，幫助頭腦清醒。

●疏：疏肝理氣
每日散步、伸展、深呼吸，有助肝氣條達。
穴位建議：按壓太衝穴（大腳趾與第二腳趾間）、內關穴（腕橫紋上三指），可調情緒、助血行。

●養：養血養氣
春氣升、血隨氣行，適量攝取枸杞、紅棗、山藥、蓮子，補中帶柔，不傷肝。

●動：活氣生陽
春宜動，不宜靜。晨起太極、快走、伸展，讓陽氣升而不鬱。晚間泡腳10分鐘，可助血行與睡眠。

劉郁辰醫師建議，可以多做舒展運動、打開窗戶、曬太陽，讓氣流動起來，也讓心氣清爽起來。現代人的清明養生：

●茶飲：薄荷＋菊花＋陳皮，疏肝解鬱、清頭目。

●穴道：按壓太衝（腳大拇趾與二趾間）、內關（手腕橫紋上三指），可平情緒、助氣機。

●精油薰香：佛手＋苦橙葉＋絲柏，讓春季浮躁的氣沉下來。

●活動：踏青、植樹、瑜伽、慢跑，讓身體與天地同步伸展。

劉郁辰說，「清明時節雨紛紛」，這句詩大家耳熟能詳，但它不只是描述天氣，更是在說明一個節氣的轉換。但同時，也是「踏青」的好時節。春光明媚、草木新生，人們出遊郊外、放風箏、賞花，讓肝氣舒展、氣血流動。

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