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2026最髒蔬果》菠菜連莊最髒蔬果 專家揭吃到這個數有風險

2026/04/04 19:13

2026最髒蔬果》菠菜連莊最髒蔬果 專家揭吃到這個數有風險

菠菜又在「最髒蔬果」拿下第一，不過，免疫學家安德里亞·洛夫博士表示，需要吃掉每種食物數百份才能達到安全閾值。（資料照）

〔健康頻道／綜合報導〕根據美國環境工作組織（EWG）每年都會分析美國農業部（USDA）的抽驗數據，公布農藥殘留最嚴重的「髒髒清單」，菠菜已連莊「最髒蔬果」第一名。不過，《食品安全雜誌》（Food Safety）根據免疫學家安德里亞·洛夫博士表示，需要吃掉每種食物數百份才能達到安全閾值，以菠菜為例，每天就算吃上145磅（約65.7公斤），也不會達到被認為有害的暴露範圍。

依據2026年美國環保組織「環境工作組織」（EWG）分析了來自美國農業部農藥數據計劃（PDP）的農藥殘留數據，其中包括2026年數據集中的47種水果和蔬菜的5萬4344個樣本。這份清單會確實使得消費者對購買廉價農產品很擔憂，不過可喜的是，他們會更加重視清潔蔬果這件事。

不過，根據彰化醫院衛教資料指出，菠菜，又名菠薐、鸚鵡菜、紅根菜及飛龍菜，含有維生素A （β-胡蘿蔔素）、維生素C、維生素E、葉酸、草酸、鐵等多種維生素和礦物質。菠菜含有大量β-胡蘿蔔素，而β-胡蘿蔔素會參與體內的抗氧化作用，降低體內產生的自由基，減少細胞受損，從而達到抗癌、抗老化的作用。菠菜也含有高量的葉酸，葉酸具有很強的抗氧化活性，可以穩定自由基，減少氧化壓力。菠菜所含的維生素C、E也同樣具有抗氧化的功能。

在這次「髒髒清單」的報告中，值得注意的是全氟/多氟烷基（PFAS）農藥。根據SGS衛教資料指出，目前歐洲食品安全局EFSA公布4項 PFAS（PFOA、PFOS、PFNA、PFHxS）的 TWI （tolerable weekly intake 每週可耐受攝入量），總計為4.4ng公斤/週。

PFAS因為具備表面活性劑、防水疏油等性質，用於消防泡沫、防水衣料、食品包材（一次性杯具、比薩盒、速食包裝等）、農藥、相片、染劑、化妝品/保養品、鍋具塗層、特用化學材料等領域，以上提及含有PFAS的消費產品或者其製造工業場域產生的廢棄物，都是污染環境的可能來源。這類物質難以在環境中分解，對人體荷爾蒙系統具長期威脅。

最髒蔬果排名

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最乾淨蔬果排名

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