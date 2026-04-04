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健康網》護眼用喝的 營養師提「護眼橘拿鐵」

2026/04/04 18:56

健康網》護眼用喝的 營養師提「護眼橘拿鐵」

想保護視力，除了減少用3C，也要記得補充相關營養來保護眼睛。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

〔健康頻道／綜合報導〕想保護視力，除了減少用3C，也要記得補充相關營養來保護眼睛。營養師陳冠蓉在臉書粉專「蓉媽咪營養師健康寶典」表示，對於高頻率使用 3C 產品的大家，補充好的食物營養能改善視覺疲勞，並提出食譜「護眼橘拿鐵」。

1. 視網膜的防護牆：β-胡蘿蔔素、茄紅素。

胡蘿蔔、牛番茄：胡蘿蔔素在體內會轉化為維生素A，這是合成視紫質的關鍵，能預防夜盲症，並維持淚液的分泌，改善乾眼狀況。

2.抗藍光與保護微血管：花青素。

樹葡萄、紫高麗菜苗：這兩者提供的花青素，是強大的抗氧化劑，能幫助視網膜微血管的血液循環，放鬆睫狀肌（改善疲勞），並保護眼睛免受藍光傷害。

3.神經與黏膜的修復：維生素 C、B 群。

香蕉、蘋果、鳳梨提供維生素 C，保護水晶體、有助於預防視網膜病變、降低白內障風險。

4.無加糖豆漿：優質植物性蛋白質。

●維生素B1 （硫胺素）：幫助醣類代謝，轉化為能量，讓大腦保持清醒。

●維生素B2 （核黃素）：保護皮膚、黏膜與眼睛健康。

●維生素B6：參與蛋白質代謝，穩定情緒。

●葉酸（維生素B9）：豆漿的葉酸含量其實比牛奶高很多，對於細胞分裂與造血非常重要。

護眼飲食技巧

水果的「皮」與「籽」是精華，不要輕易丟棄。打這杯橘拿鐵時，樹葡萄建議整顆洗淨，連皮帶籽下去打，花青素最集中的地方就在皮與籽。牛番茄「熟吃」更好，但生打也很營養。茄紅素經過加熱後吸收率會更高，但是生吃維生素Ｃ的含量也不少，建議搭配一點堅果或好油一起補充營養會吸收得更好。

蓉媽咪推薦的黃金比例：為了維持血糖平穩與視神經穩定，建議蔬菜類（胡蘿蔔、番茄、紫高麗菜苗）與水果類（香蕉、鳳梨、蘋果、樹葡萄）的比例維持在 1:1 或 2:1。

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